NBA

HIGHLIGHTS: Heat mit Sieg 2 gegen Celtics

Goran Dragic und die Miami Heat gehen durch einen 106:101-Sieg mit 2:0 in Führung in den ECF. Warum die Celtics mal wieder das 3. Viertel verschlafen, besprechen wir im Locker Room. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr auf ProSieben Maxx.

3:31 min