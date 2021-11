Köln (SID) - Sechs Tage nach seinem Rausschmiss bei den Cleveland Browns hat Football-Superstar Odell Beckham Jr. einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 29 Jahre alte Wide Receiver einigte sich mit den Los Angeles Rams, die sieben ihrer bisherigen neun Saisonspiele in der NFL gewonnen haben. Schon am Sonntag in San Francisco kann "OBJ" für sein neues Team zum Einsatz kommen.

Beckham hatte nach seinem Wechsel von den New York Giants zu den Browns nie zu seiner Form gefunden, nach zwei für alle Seiten unbefriedigenden Jahren stellte Cleveland den Erstrundenpick der Giants aus dem Draft 2014 frei. Beckham steht bis zum Saisonende in Los Angeles unter Vertrag.