München - Frank Gore hat allem Anschein nach noch nicht genug vom Football.

Obwohl der 38-Jährige bald in den Boxring steigen wird, würde der zukünftige Hall of Famer auch noch einmal in die NFL zurückkehren - zumindest unter den richtigen Voraussetzungen.

Trotz seiner beeindruckenden Karriere über 15 Jahre ist dem fünfmaligen Pro Bowler ein Super-Bowl-Sieg bisher verwehrt geblieben. Für eine solche Gelegenheit würde er sich daher noch einmal aufraffen.

Gore will einen Ring

Gegenüber "TMZ Sports Tuesday" erklärte Gore: "Ich kriege vielleicht noch einen Anruf von einem Team, das bis in den Super Bowl gehen könnte. Da würde ich vielleicht sagen, 'scheiß' drauf', und mich anschließen. Ich weiß es noch nicht."

In der laufenden Saison wäre der Running Back noch spielberechtigt. Doch bei der Entscheidung über ein Comeback spielt vor allem Gores Familie eine entscheidende Rolle. "Ich habe meine Kinder vermisst", sagte der Running Back über die vergangenen Monate in den Training Camps.

Vor allem würde er gerne bei den Spielen seiner Kinder anwesend sein, erklärte er: "Sie spielen auf einem guten Level und haben es echt drauf."

Boxkampf im Dezember

Sein nächster Termin ist jedoch zunächst auf einem ganz anderen Terrain. Am 18. Dezember wird Gore gegen Ex-NBA-Profi Deron Williams in den Boxring steigen. Der Showkampf findet im Vorfeld des Fights zwischen Jake Paul und Tommy Fury statt und soll über vier Runden gehen.

Deron Williams vs Frank Gore is really happening 🥊 pic.twitter.com/yW8KMgJwpU — NBA Central (@TheNBACentral) November 16, 2021

Sollte Gore danach tatsächlich noch einmal einen Fuß auf ein Football-Feld in der NFL setzen, würde er gleichzeitig noch einen neuen Rekord aufstellen: Bisher gab es noch keinen Running Back in der Geschichte der Liga, der mit 38 Jahren einen Laufversuch zu verzeichnen hat.

