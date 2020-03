München - Frank Gore wolle spielen, "bis seine Räder abfallen", erklärte NFL-Insider Mike Garafolo. Es scheint, als sei noch etwas Treibstoff im Tank der 36 Jahre alten Running-Back-Legende, um die Auto-Metapher zu vervollständigen.

Gore könnte seine Karriere beenden und wäre wahrscheinlich frühstmöglich in der Hall of Fame. In 15 Spielzeiten sammelte der "menschgewordene Bowlingball" 15.347 Rushing Yards und 79 Touchdowns.

Mit diesen Statistiken erlief Gore Stand heute die drittmeisten Yards der NFL-Geschichte. Aber genug hat er noch nicht. Der Routinier bereitet sich momentan auf die kommende Saison vor und trainiert, laut Garafolo, zusammen mit LeSean McCoy. Gore lief zuletzt für die Buffalo Bills auf und steht aktuell bei keinem Team unter Vertrag.

Hält Gore sich noch drei Jahre in der Liga, könnte er Geschichte schreiben. Sein Sohn, Frank Gore Jr., spielt am College für die Southern Miss Golden Eagles und dürfte in drei Jahren den Sprung in die NFL wagen. Damit wären die beiden das erste Vater-Sohn-Duo, welches gleichzeitig in der NFL spielt - das dürfte Gore nochmal etwas mehr Antrieb geben.

