München/Charlotte - Die letzten Wochen waren für Dominik Eberle nicht einfach. Eigentlich wurde der Rekord-Kicker der Utah State University von den Las Vegas Raiders entlassen, jedoch sogleich zurückgeholt, als Starting Kicker Daniel Carlson sich Covid-19 einfing.

Eberle durfte im ersten Preseason Spiel gegen die Seattle Seahawks kicken und traf alle vier Versuche souverän. Die Belohnung - der Cut. Carlson hatte sich von der Corona-Infektion erholt.

Jetzt doch wieder Carolina

Die Carolina Panthers holten Eberle wenig später, aber nur für einen Tag. Nach genau einer Trainingseinheit wurde Eberle erneut entlassen, jetzt aber für das Practice Squad zurückgeholt. Panthers-Coach Matt Rhule sprach am Montag Abend ausführlich über "The Debbz":

"Wir fanden ihn gut, als er hier war", lobte Rhule gleich. "Wir dachten uns, einen anderen Kicker mit den ganzen Covid-Regeln hier wäre immer eine schlaue Idee. Natürlich soll er auch Konkurrenz zu Ryan (Santoso, Anm. d. Red.) sein."

Allerdings stellte der Sophomore-Coach auch klar: "Ryan hat einen prima Job gemacht bisher", auf den Job als Starter braucht sich Dominik Eberle also wenig Hoffnungen machen - zumindest zu Anfang. Sollte Ryan Santoso nicht liefern, dann steht Eberle gleich bereit.

Auch ein Vorspielen für 31 andere Teams

Im Gegensatz zu den deutschen Practice-Squad-Spielern aus dem Pathway Program kann Eberle von anderen Teams in den aktiven Kader geholt werden, weil er auf regulärem Wege, also übers College, in die NFL kam.

Damit ist jede Trainingseinheit am Komplex der Panthers ein Schaufenster für den 25-Jährigen Nürnberger. Und dass er bei schwankenden Leistungen der Kicker in der NFL zu Einsatzzeiten kommt, ist nicht unwahrscheinlich.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.