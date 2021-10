München - Spannend bis zum Schluss! In einer dramatischen Partie gingen die Pittsburgh Steelers im Sunday Night Game als Sieger hervor.

Ben Roethlisberger und Co. setzten sich erst nach Overtime mit 23:20 (14:0) gegen die Seattle Seahawks durch, die auf ihren Superstar-Quarterback Russell Wilson aufgrund einer Verletzung verzichten mussten.

T.J. Watt mit entscheidender Aktion

"Big Ben" stand am Ende der Partie bei 229 Passing Yards und einem geworfenen Touchdown auf Rookie-Running-Back Najee Harris, der einmal mehr eine starke Partie ablieferte. Der MVP des Spiels fand sich jedoch auf der defensiven Seite wieder.

Outside Linebacker T.J. Watt legte mit sieben Tackles, zwei Sacks und einem forcierten Fumble nicht nur grandiose Zahlen auf, sein Ballgewinn in der Verlängerung legte schließlich den Grundstein für den Sieg.

Als die Seahawks in der Verlängerung aufs Feld zurückkehrten, hätte ihnen ein Field Goal zum Sieg gereicht. Watt hatte jedoch andere Pläne und forcierte nach einem Quarterback-Lauf von Geno Smith ein Fumble. Die Steelers nahmen den Ball an der 16-Yard-Linie auf und hatten die große Chance zum Sieg. Kicker Chris Boswell blieb aus 37 Yards cool und schoss die Steelers per Field Goal zum Sieg.

Bitterer Abend für Smith

Bei den Seahawks entgegen, die erst im dritten Viertel zu ihren ersten Punkten kamen, legte Wilson-Vertreter Smith mit 209 Passing Yards und einem Touchdown bei keiner Interception solide Zahlen auf. In der Overtime unterlief ihm jedoch schließlich der entscheidende Ballverlust, der für die Niederlage sorgte.

Back-Up-Running-Back Alex Collins erwischte einen Sahnetag und stand am Ende der Partie bei 101 Rushing Yards sowie einem Touchdown. Die Niederlage seines Teams konnte er letztlich nicht verhindern.

Durch den Sieg bessern die Steelers ihre Bilanz auf drei Siege und drei Niederlagen auf, was den dritten Platz in der AFC North bedeutet. Die Seahawks wiederum stehen durch die erneute Pleite mit zwei Siegen und vier Niederlagen auf dem letzten Platz der NFC West.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.