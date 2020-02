München – Du wolltest schon immer mal bei einem NFL-Spiel im Stadion sein? Dann haben wir genau den richtigen Preis parat.

Zum Super Bowl LIV in Miami verlosen wir einen NFL-Reise für zwei Personen nach London. Die Reise beinhaltet Hin- und Rückflug nach London, Unterkunft sowie zwei Tickets für ein NFL London Game in der Saison 2020. Und das ist noch nicht alles: Bei der #ranNFL-Fanparty am Abend vor dem Spiel gibt es noch ein Meet and Greet mit #ranNFL-Crew.

So funktioniert das Gewinnspiel zum Super Bowl 2020

Der Link zum Gewinnspiel wird während der Übertragung des Super Bowls 2020 (ab 22:45 Uhr live auf ProSieben sowie im Livestream auf ran.de und in der ran-App) per Push-Mitteilung der ran-App verschickt.

Falls du die ran-App noch nicht auf deinem Smartphone oder Tablet installiert hast, kannst du sie hier im App-Store für iOS-Geräte oder hier im App-Store für Android-Geräte runterladen.

In der App aktivierst du Push-Mitteilungen, indem du in der Seiten-Navigation auf "Meine Benachrichtigungen" gehst und dann die Rubrik bzw. die Rubriken deiner Wahl aktivierst. Außerdem müssen Mitteilungen von ran in den Einstellungen deines Geräts erlaubt sein.

Du bekommst die Info vom Gewinnspiel unabhängig davon, welche Rubrik du ausgewählt hast.

Also: ran-App installieren, Push-Mitteilungen aktivieren und mit etwas Glück fährst du in der NFL-Saison 2020 mit einer Begleitperson zu einem NFL-Spiel nach London.