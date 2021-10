München - An den ersten drei Spieltagen der Saison 2021 war Kadarius Toney in der Offensive der New York Giants praktisch nicht existent.

Der Erstrunden-Pick kam in diesem Zeitraum gerade einmal auf vier Receptions und 14 Receiving Yards. Aufgrund von Verletzungsproblemen verpasste der 21-Jährige den Großteil der Vorbereitung und wurde erst kurz vor Saisonstart fit, wie die Giants den Umgang mit ihrem Juwel erklärten.

Während er in Woche vier gegen die New Orleans Saints sein Potenzial andeutete, folgte gegen die Dallas Cowboys die ersehnte Leistungsexplosion.

Trotz Jones-Ausfall: Toney mit Monster-Game

Die Euphorie der Giants-Fans wurde am Sonntag durch die Verletzungen von Quarterback Daniel Jones, Running Back Saquon Barkley und Wide Receiver Kenny Golladay jäh gebremst. Auch aufgrund der übermächtigen Cowboys-Offense schien eine Niederlage unausweichlich. Dass sich die Giants trotz der Ausfälle und der Niederlage teuer verkauften, lag hauptsächlich an Kadarius Toney.

Der junge Speedster kam am Ende auf zehn Receptions und 189 Receiving Yards, obwohl er die meisten Bälle von Back-Up-Quarterback Mike Glennon fangen musste. Er erzielte damit mehr als die Hälfte aller Scrimmage Yards der Giants an diesem Nachmittag, die es insgesamt auf 367 Yards brachten.

Dabei überzeugte er immer wieder durch seine enorme Geschwindigkeit. Mit schnellen Körpertäuschungen und Finten ließ er die Cowboys-Verteidiger regelmäßig ins Leere laufen. Sogar Cornerback-Shooting-Star Trevon Diggs, der seine sechste Interception im fünften Spiel verbuchen konnte, sah gegen den jungen Giants-Receiver das ein oder andere Mal alt aus.

Kadarius Toney put the moves on Trevon Diggs 👀

pic.twitter.com/akh70NWrY3 — PFF (@PFF) October 10, 2021

Dass Genie und Wahnsinn jedoch oftmals eng beieinander liegen, bewies Toney, je länger die Partie andauerte. Immer wieder ließ er sich auf Wortgefechte mit dem Gegner ein und provozierte nach gefangenen Bällen. Schließlich eskalierte die Situation, die für Toney unmittelbare Folgen hatte.

Nach Platzverweis: Rüge von Coach Judge

In einer weiteren Auseinandersetzung mit Dallas-Safety Damontae Kazee verlor Toney schließlich die Nerven und ließ sich zu einem Schlag ins Gesicht hinreißen. Die Schiedsrichter verwiesen ihn umgehend des Feldes. Wie das "NFL Network" am Montag berichtete, muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen, dürfte jedoch um eine Sperre herumkommen.

Giants-Head-Coach Joe Judge stellte nach der Partie klar: "Es gibt eine klare Linie, wo der Wettbewerb aufhört und Dinge, die uns nur schaden, anfangen", polterte der Coach: "Wir werden so etwas nicht akzeptieren. Es hat dazu geführt, dass er das Spiel verlassen musste. Mehr werde ich dazu nicht sagen", so der 39-Jährige. Es ist davon auszugehen, dass für Toney kein angenehmes Gespräch zu Beginn der Trainingswoche auf dem Programm stand.

Am Montag entschuldigte sich der Übeltäter schließlich per "Twitter": "Ich will mir die Zeit nehmen, um mich bei der Organisation, den Besitzern, meinen Teammitgliedern und dem ganzen 'Big Blue' entschuldigen. Deine Emotionen können manchmal nur das Beste aus dir herausholen. Keine Ausreden, nur Taten", schickte er in Richtung der Fans.

Schon nach den ersten Saisonspielen wurde die Emotionalität des jungen Passempfängers deutlich. Weil er in seinen Augen zu wenig Targets sah, machte er über die sozialen Medien Stunk: "Ich bin nicht sauer, aber es kommt nur sehr wenig in meine Richtung", schrieb Toney nach der Niederlage gegen das Washington Football Team per "Instagram". Eins ist aber auch klar: In den kommenden Wochen sind die Giants auf ihren letzten Hoffnungsträger in der Offensive angewiesen.

Plötzlich gefragt: Toney als letzter Verbliebener

Es ist nicht auszuschließen, dass die Giants in den nächsten Partien ohne einen Großteil der eigentlichen Offensive auskommen muss. Nach seinem Breakout-Game liegt die Last hier jetzt auf den Schultern von Toney, der trotz seiner Eskapaden eine wichtige Rolle einnehmen dürfte.

Das weiß auch Coach Judge: "Er versteht einfach, was die anderen Teams ihm entgegensetzen. Er ist gut darin, Plays für uns zu generieren. Er ist ein zäher Typ, da gibt es keine Frage und auf jeden Fall ein sehr schlauer Football Spieler", schwärmte Judge von ihm.

Gleichzeitig macht Judge aber auch klar, dass er auch Forderungen an den Receiver hat: "Jeder Rookie muss für sich selbst wachsen und eine gewisse Reife erlangen. Ich werde sicherstellen, dass ich mit ihm auf einer Wellenlänge bin", sagte der Übungsleiter abschließend.

Bereits am kommenden Sonntag geht es für die New York Giants gegen die Los Angeles Rams zur Sache. Dann kann Toney beweisen, dass er aus seinem Fehler gegen die Cowboys gelernt hat und das Genie auf dem Feld ist, das sein Trainer in ihm sieht.

