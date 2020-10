NFL

Die Rückkehr des Odell Beckham Jr.

Nach seiner Leistenverletzung durch die er in der vergangenen Saison dauerhaft unter Schmerzen spielte, ist Odell Bekcham Jr. wieder zurück. In vier Spielen in dieser Saison hat er bereits vier Touchdowns erzielt. In der letzten Saison waren es nur vier.

