München - Die vielen Strafen für Taunting, also das Verhöhnen des Gegners, sorgen in der NFL gerade für große Diskussionen.

Im Monday Night Game zwischen den Los Angeles Chargers und den Las Vegas Raiders folgte prompt die nächste. Raiders Tight End Darren Waller bekam eine 15-Yard-Strafe, weil er nach einem Catch an der Seitenlinie der Chargers den Ball auf den Boden warf.

Offensichtlich war Wallers Aktion nicht gegen die Chargers gerichtet, darin waren sich auch die Kommentatoren der Kollegen von "ESPN" einig. Dennoch flog die gelbe Flagge auf den Rasen.

Jon Gruden: "Ich hasse Taunting"

Raiders-Head-Coach Jon Gruden ließ seinem Ärger über diese Entscheidung nach dem Spiel freien Lauf: "Ich verstehe Taunting nicht. Ich hasse Taunting und ich denke es ist lächerlich", so der 58-Jährige.

Für Gruden gebe es keine klare Linie in den Calls der Schiedsrichter: "Ich finde, was nach den Touchdowns oder Interceptions passiert ist dann auch Taunting. Diesen Jubel erlauben wir aber. Ich verstehe nicht, was da an der Seitenlinie der Chargers passiert ist."

Aber der Schiedsrichter hat gesprochen, also müsse man diese Entscheidung akzeptieren, so Gruden. Den Raiders machte es das Leben am Montagabend aber nur noch schwerer: "Wir konnten dadurch nie wirklich das Momentum auf unsere Seite ziehen", erklärte der Head Coach.

