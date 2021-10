München - Auch in der laufenden Saison ist das Coronavirus ein ständiger Begleiter in der NFL.

Wie die Chicago Bears am Montag bekanntgaben, wurde bei Head Coach Matt Nagy im Zuge einer Routine-Testung ein positives Ergebnis festgestellt. Der 43-Jährige hat sich demnach umgehend in Quarantäne begeben.

Special Teams Coordinator übernimmt

Weil alle Coaches in der NFL geimpft sein müssen, könnte sich Nagy bereits nach fünf Tagen wieder freitesten, wenn er innerhalb von 48 Stunden zwei negative Tests vorlegen kann. Ob er am kommenden Sonntag beim Spiel gegen die San Francisco 49ers an der Seitenlinie stehen kann, ist deshalb derzeit noch nicht sicher.

In der Zwischenzeit übernimmt Special Teams Coordinator Chris Tabor den Posten von Nagy und soll die Team-Meetings leiten. "Es ist eine Erinnerung an uns alle, dass wir weiter vorsichtig und diszipliniert sein müssen", erklärte Nagy in einem Statement.

Am Sonntag stand der Cheftrainer noch an der Seitenlinie beim Duell gegen Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers. Über mögliche weitere Positiv-Tests ist bislang nichts bekannt.

Mit einer Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen ist die Rolle von Nagy bei den Bears aus sportlicher Sicht weiter umstritten. Unter Experten gilt er als einer der Trainerkandidaten, die am Saisonende um ihren Job bangen müssen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.