Vorsaison: 5:11 / Playoffs verpasst

Wichtigste Neuzugänge: Teddy Bridgewater, Kyle Fuller

Wichtigste Abgänge: Phillip Lindsay, A.J. Bouye

Offense:

Die Quarterback-Frage in Denver ist geklärt: Teddy Bridgewater konnte sich in der Saisonvorbereitung gegen Drew Lock durchsetzen und wird am 1. Spieltag seine Mannschaft als Starter anführen. Bridgewater ist im Vergleich zu Lock die sicherere Variante. Der Routinier macht wenig Fehler und bewegt sich gut in der Pocket. Big Plays liefert Bridgewater dafür aber nur selten.

Zur Seite steht dem 28-Jährigen dafür aber eine Top-Offense. Mit Melvin Gordon und Rookie Javonte Williams hat Denver ein explosives Duo im Backfield, das sich die Aufgaben wohl aufteilen wird.

Bridgewaters Passempfänger sind ebenfalls dynamisch: Courtland Sutton kehrt nach überstandener Verletzung zurück, Jerry Jeudy und K.J. Hamler gehen in ihre zweite Saison. Jeudy besticht durch sehr gutes Route Running und kreiert nach dem Catch viele Yards, Hamlers Top-Speed (4,36 Sekunden auf 40 Yards) macht ihn zu einer stetigen Gefahr für Big Plays. Selbst die vierte Option, Tim Patrick, überraschte nach Suttons Verletzung 2020 und erzielte in prominenterer Rolle 742 Receiving Yards und 6 Touchdowns bei keinem Drop.

Auch die Tight Ends bieten jede Menge Potenzial: Noah Fant und Albert Okwuegbunam sind eins der athletischsten Duos der NFL und glänzen mit ihrer schier unendlichen Reichweite gerade in der Redzone. Die Broncos haben aber nicht nur starke Skill-Position-Player. Right Tackle Bobby Massie verstärkt die Offensive Line und bildet mit Garrett Bolles ein starkes Tackle-Duo. Die Interior Line um Lloyd Cushenberry, Graham Glasgow und Dalton Risner runden eine solide Einheit ab.

Defense:

Von Miller ist zurück! Der Super-Bowl-MVP aus der 2015er Saison verstärkt einen Pass Rush, der schon 2020 zur Top-10 der NFL gehörte. An der Seite von Bradley Chubb könnte Miller dabei helfen, die 2,6 Sacks pro Spiel aus der Vorsaison auszubauen. In der Interior Line wurde zudem der vielseitige Shelby Harris gehalten, der seine Stärken gegen den Lauf hat, aber auch im Pass Rush situativ aushilft.

Auch 2021 gehen Alexander Johnson und Josey Jewell als Starting Linebacker in die Saison. Johnson und Jewell bestechen nicht mit explosiven Plays, erledigen ihren Job aber weitestgehend ohne größere Fehler.

Eine ohnehin gute Secondary wurde im Draft verstärkt: Patrick Surtain kam als neunter Pick und zeigte bereits in der Preseason, wie weit der Youngster in seiner Entwicklung schon ist. Die in der Free Agency verpflichteten Kyle Fuller und Ronald Darby verstärken die Positions-Gruppe ebenfalls enorm und kämpfen mit Surtain um die beiden Starter-Slots Outside. Bryce Callahan ist im Slot als einer der besten Verteidiger der Liga gesetzt.

Die Safetys Justin Simmons und Kareem Jackson halten den Laden hinten dicht. Simmons ist seit Jahren einer der konstantesten Safetys der Liga und sichert den Luftraum wie kaum ein Zweiter ab. Der 27-Jährige hat ein Näschen für den Ball, 2020 sammelte Simmons 5 Interceptions. Jackson ist seit 2010 in der Liga, liefert aber immer noch ab - egal ob gegen den Pass oder Lauf. Vergangenes Jahr ließ Jackson nur einen Touchdown zu.

Player to watch: Javonte Williams

Obwohl sie Melvin Gordon noch im Kader haben, schlugen die Broncos in der zweiten Runde zu und drafteten Running Back Javonte Williams. Am College in North Carolina brillierte Williams mit einem sehr harten Laufstil. Der 21-Jährige war nur schwer zu stoppen und brach regelmäßig Tackles. Gerade die Art und Weise, wie er bei Hits die Balance behielt, beeindruckte Scouts. Es wäre nicht überraschend, wenn er Gordon den Rang als Starter früher oder später ablaufen würde.

Prognose:

Die Broncos haben ein Playoff-Team - eigentlich. Denn auf der wichtigsten Position startet mit Bridgewater ein Spieler, der ein guter Game Manager ist - mehr aber auch nicht. Reicht in der heutigen NFL eine gute Defense gepaart mit einem Quarterback, der Spiele zumindest nicht verliert? Kann Bridgewater mit seinen explosiven Waffen über sich hinaus wachsen, sollte die Post Season definitiv im Bereich des Möglichen sein.

Platz 3 in der Division

Vorsaison: 14:2 / Niederlage im Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers

Wichtigste Neuzugänge: Orlando Brown Jr., Joe Thuney, Jarran Reed

Wichtigste Abgänge: Baushad Breeland, Sammy Watkins

Offense:

Nach der demütigenden Super-Bowl-Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers hatten die Chiefs in der Offseason ein großes Ziel: Die Offensive Line sollte verstärkt werden. Das gelang den Verantwortlichen in Kansas City tadellos, mit Orlando Brown Jr. wurde ein neuer Left Tackle aus Baltimore ertradet, in der Free Agency bezahlten die Chiefs Joe Thuney fürstlich.

Zudem kamen mit Creed Humphrey und Trey Smith zwei Starter aus dem Draft und der 2020er Drittrunden-Pick Lucas Niang stieß nach seinem Opt-Out ebenfalls zu Kansas City. Die Line wurde rundum erneuert und glänzt auch in der Tiefe: Laurent Duvernay-Tardif und Kyle Long kehren nach persönlichen Auszeiten in die NFL zurück, Austin Blythe und Andrew Wylie sind ebenfalls gute Rotationsspieler.

Patrick Mahomes dürfte also genügend Zeit haben, seine zahlreichen Waffen in Szene zu setzen. Der Superstar hat noch immer das größte Potenzial aller NFL-Profis und wurde kürzlich nicht umsonst von den eigenen Kollegen zum besten Spieler seiner Zunft gewählt. Die verbesserte O-Line sollte auch Running Back Clyde Edwards-Helaire helfen, Mahomes zu entlasten.

Neben Edwards-Helaire stehen Mahomes mit Travis Kelce und Tyreek Hill außerdem zwei der dynamischsten Spielermacher ihrer jeweiligen Position zur Verfügung. Mit seiner unglaublichen Geschwindigkeit zieht Hill mindestens zwei Verteidiger auf sich und schafft so Räume für Kelce, der in der Mitteldistanz seit Jahren Linebacker und Safteys alt aussehen lässt. Der dreimalige All-Pro stellte 2020 mit 1.416 Receiving Yards eine neue Bestmarke für Tight Ends auf und kam damit im fünften Jahr in Folge auf über 1.000 Receiving Yards. Kelce erzielte zudem 79 Receiving-First-Downs - Top-Wert der NFL.

Einzig die Tiefe auf der Receiver-Position ist ein Kritikpunkt. Hinter Hill streiten sich Demarcus Robinson, Mecole Hardman und Byron Pringle um die Snaps. Als mögliche dritte oder vierte Optionen gute Spieler, doch für mehr reichte es bislang nicht.

Defense:

Die andere Seite des Balls ist in Kansas City natürlich nicht ganz so dominant besetzt. Doch auch in der Defense haben die Chiefs mit Tyrann Mathieu und Chris Jones ihre Superstars. Letzterer wechselt in der kommenden Saison sogar seine Position und jagt die Quarterbacks zukünftig als Defensive End statt als Tackle.

Die Möglichkeit dafür bekommt Jones durch die Verpflichtung von Jarran Reed. Der Ex-Seahawk hat seine Stärken ebenfalls als Pass Rusher und kam 2020 auf starke 9 Sacks. An dessen Seite blüht vielleicht auch Frank Clark 2021 auf, der seit seiner Ankunft in Kansas City einen schweren Stand hat.

Darüberhinaus verstärkten die Chiefs im Draft die Linebacker-Position. Zweitrunden Nick Bolton wurde dem Routinier Anthony Hitchens und Zweitjahres-Profi Willie Gay zur Seite gestellt. Gay steht zu Saisonbeginn allerdings auf IR, so muss Bolton sofort seinen Mann stehen.

Die Secondary ist angeführt von Tyrann Mathieu gut aufgestellt. Der Safety hat im defensiven Backfield das Kommando und brilliert mit Explosivität und starken Instinkten. Defensive Coordinator Steve Spagnuolo setzt in der Secondary auf Flexibilität und spielt auch häufig mit drei Safetys. Mit Juan Thornhill, Daniel Sorensen und Mathieu hat er auch das Personal dafür. Auf der Cornerback-Position sind L'Jarius Sneed und Chavarius Ward gesetzt, der letztjährige Viertrunden-Pick Sneed überraschte in der vergangenen Saison mit starken Leistungen.

Player to watch: Mecole Hardman

Ohne Watkins bekommt Hardman die große Chance, mehr Verantwortung in der Offense zu übernehmen. Hill und Kelce sind ohne Frage zwei der dominantesten Spieler ihrer jeweiligen Position, doch ein wenig Entlastung würde definitiv nicht schaden. Hardman überzeugt mit seiner Geschwindigkeit und kann Yards nach dem Catch kreieren. Es bleibt abzuwarten, ob er auch sein Route Running verbessern kann.

Prognose:

Die Kansas City Chiefs sind mit einem ähnlichen Kader ohne größere Probleme 2020 bis in den Super Bowl marschiert. Die größte Schwachstelle, die Offensive Line, wurde bestmöglich behoben und mit Patrick Mahomes spielt noch immer der spektakulärste Quarterback der Liga in den eigenen Reihen. Daher gilt in Kansas City auch 2021: Super Bowl or Bust.

Platz 1 in der Division

Vorsaison: 8:8 / Playoffs verpasst

Wichtigste Neuzugänge: Yannick Nagkoue, Kenyan Drake

Wichtigste Abgänge: Rodney Hudson, Trent Brown

Offense:

Die Raiders haben in der Offseason etwas überraschend wichtige Bausteine ihrer Offensive Line verändert: All-Pro-Center Rodney Hudson und Trent Brown wurden getradet, Gabe Jackson verließ die Franchise ebenfalls. Las Vegas holte zwar als Brown-Ersatz Alex Leatherwood in der ersten Runde, doch insgesamt haben die Raiders hier an Boden verloren.

Dementsprechend könnte Derek Carr 2021 häufiger unter Druck geraten - was nicht seine größte Stärke ist. In der vergangenen Saison brachte er gegen Pressure nur 48 Prozent seiner Bälle bei 5 Touchdowns und 5 Interceptions an den Mann. Carr überraschte dafür mit einem starken Arm - 1.043 Yards sammelte der Quarterback bei Pässen, die über 20 Yards durch die Luft flogen. Nur Aaron Rodgers, Tom Brady und Deshaun Watson waren in dieser Kategorie besser. Ob Carr diese Leistungen mit der neuen O-Line wiederholen kann?

Ein weiterer Grund, warum das angezweifelt werden darf, ist der Abgang von Nelson Agholor. 28 Prozent aller Targets des neuen Patriots-Profis flogen über 20 Yards, Agholor fing dabei 6 Touchdowns und kam auf 444 Yards. In diese Rolle müssen 2021 Henry Ruggs oder Bryan Edwards schlüpfen. Der letztjährige Erstrunden-Pick Ruggs hatte in seiner Rookie-Saison mit Verletzungen zu kämpfen und kam selten in einen Rhythmus, Edwards machte zumindest im Training Camp auf sich aufmerksam.

Für die kurzen Completions wird wieder Slot-Receiver Hunter Renfrow zur Verfügung stehen, doch die wichtigste Anspielstation für Carr bleibt Tight End Darren Waller. Der 28-Jährige war schon im vergangenen Jahr Dreh- und Angelpunkt des Teams und überzeugte mit 1.196 Receiving Yards. 69 Receiving-First-Downs waren zudem der fünftbeste Wert der Liga - nur Travis Kelce, Davante Adams, DeAndre Hopkins und Stefon Diggs hatten mehr.

Das Laufspiel soll nicht mehr nur noch über Josh Jacobs laufen. Die Raiders holten in der Offseason Kenyan Drake, der den verletzungsanfälligen Jacobs im Zweifel ohne großen Qualitätsverlust ersetzen kann.

Defense:

Eine traditionelle Baustelle soll in Las Vegas endlich geschlossen werden. Die Raiders haben dafür Defensive Coordinator Gus Bradley geholt und auch in der Free Agency zugeschlagen. Yannick Ngakoue soll den lahmen Pass Rush verstärken, Ngakoue spielte unter Bradley in Jacksonville 2017 seine beste Saison und kam damals auf 12 Sacks.

Das Team von Head Coach Jon Gruden hat daneben eine durchaus tiefe Rotation in der Defensive Line. Maxx Crosby und Clelin Ferrell streiten sich um den zweiten Defensive-End-Spot, Carl Nassib kann ebenfalls als situativer Pass Rusher genutzt werden. In der Interior Line stehen mit Quinton Jefferson, Jonathan Hankins, Gerald McCoy und Soloman Thomas zusätzlich ordentliche Spieler zur Verfügung.

Auf der Linebacker-Position wurde erst vor wenigen Tagen der Ex-Seahawk K.J. Wright verpflichtet, der den zuletzt schwächelnden Cory Littleton und Nick Kwiatkoski unter Druck setzen soll. Gerade von Littleton haben sich die Raiders 2020 mehr erhofft, doch der 27-Jährige konnte seine starken Leistungen aus Rams-Tagen nicht wiederholen.

Umso weiter man bei den Raiders in der Defense zurück geht, umso löchriger wird es. Zwar hat General Manager Mike Mayock Casey Hayward verpflichtet, doch der Cornerback hat seine besten Tage bereits hinter sich. Hayward ließ bei den Chargers 2020 610 Yards und 5 Touchdowns in seiner Deckung zu. Zumindest als Mentor könnte Hayward den jungen Cornerbacks helfen. Der letztjährige Erstrunden-Pick Damon Arnette hatte 2020 große Schwierigkeiten, auch Trayvon Mullen sah gegen seine Gegenspieler selten Land.

Die beiden Safetys sind ebenfalls sehr jung: Trevon Moehrig wurde in der zweiten Runde des diesjährigen Drafts geholt, Jonathan Abraham geht 2021 in seine dritte Saison. Abraham ist für seine harten Hits bekannt, doch viel mehr gelang ihm in der NFL bisher nicht. Gerade als Passverteidiger sieht er häufig alt aus. Zumindest Moehrig macht in dieser Hinsicht Hoffnung, der Free Safety verteidigte am College häufig im Slot und bewies sein Näschen für den Ball. Moehrig wehrte sowohl 2019 als auch 2020 die meisten Pässe aller College-Spieler ab.

Player to watch: Bryan Edwards

Der Receiver kam in der vergangenen Saison lediglich auf 193 Receiving Yards und einen Touchdown. Doch im Training Camp entstand ein regelrechter Hype um Edwards. Auch sein Head Coach ist aus dem Häuschen. "Bryan Edwards hat großartige Fähigkeiten. Ich bin begeistert von ihm", erklärte Gruden gegenüber dem "NFL Network". "Er sieht aus wie Terrell Owens und spielt wie einer der absoluten Nummer-Eins-Receiver in der Liga", lobte der Trainer weiter. Ohne Agholor wird Edwards viele Chancen bekommen, seine Trainingsleistungen in der Regular Season zu präsentieren.

Prognose:

Die Raiders stehen vor einer schwierigen Saison. In der Offense fehlen neben Darren Waller die Playmaker, Henry Ruggs muss in der NFL noch beweisen, dass er ein elitärer Receiver sein kann. Die Abgänge in der Offensive Line wiegen ebenfalls schwer. Defensiv könnte der Pass Rush sich zwar im Vergleich zur vergangenen Saison verbessern (Platz 30), doch die Secondary macht wenig Mut.

Platz 4 in der Division

Vorsaison: 7:9 / Playoffs verpasst

Wichtigste Neuzugänge: Corey Linsley, Rashawn Slater

Wichtigste Abgänge: Hunter Henry, Melvin Ingram

Offense:

Trotz einer negativen Bilanz war 2020 ein positives Jahr für die Los Angeles Chargers. Mit Justin Herbert haben die "Bolts" ihren Quarterback der Zukunft gedraftet, der wider aller Erwartungen sofort einschlug. In nur 15 Saisonspielen kam Herbert auf 4.336 Passing Yards sowie 40 Total Touchdowns bei nur 10 Interceptions. Gerade bei tiefen Pässen und unter Druck spielte Herbert keinesfalls wie ein Rookie: Der Youngster komplettierte gegen Pressure 57 Prozent seiner Würfe und kam bei 13 Touchdowns auf lediglich 2 Interceptions.

Damit Herbert seine Qualitäten unter Druck nicht erneut beweisen muss, lag der Fokus der Chargers in der Offseason auf der Offensive Line. All-Pro-Center Corey Linsley wurde aus Green Bay geholt und Offensive Tackle Rashawn Slater war L.A. ein Erstrunden-Pick wert. Auch der variabel einsetzbare Matt Feiler kam in der Free Agency. Right Tackle Bryan Bulaga und Guard Oday Abushi komplettieren eine deutlich verbesserte O-Line.

Im Passspiel haben die Chargers Tight End Hunter Henry verloren, den es nach New England zog. Dafür wurde Routinier Jared Cook verpflichtet, der Henry zumindest als Passempfänger ohne großen Qualitätsverlust ersetzen soll.

Die wichtigsten Anspielstationen bleiben aber Running Back Austin Ekeler und die Receiver Keenan Allen und Mike Williams. Alle drei haben extrem sichere Hände und ergänzen sich ausgezeichnet. Während Ekeler für die kurzen Pässe verantwortlich ist, bewegt sich Allen häufig zwischen 10 und 20 Yards. Williams ist einer der besten Contested-Catch-Receiver der Liga und das klare Deep Threat.

Einzig die fehlende Breite im Kader könnte im Laufe der Saison noch problematisch werden. Rookie Josh Palmer hat sich im Training Camp wohl den dritten Receiver-Spot gesichert, dahinter stehen nur noch Jalen Guyton und K.J. Hill im Kader.

Defense:

Auch die Defense macht dank des neuen Head Coachs Brandon Staley Hoffnung! Staley etablierte bei den Los Angeles Rams 2020 eine der besten Defenses und entwickelte mehrere Spieler hervorragend weiter. Die Chargers haben mit Melvin Ingram und Casey Hayward zwar zwei langjährige Leistungsträger verloren, doch neben Staley könnte die Rückkehr von Derwin James Jr. L.A. ebenfalls einen deutlichen Schub verleihen. James Jr. hat seit 2019 nur fünf Spiele bestritten, in seiner Rookie-Saison 2018 zeigte er als vielseitiger Safety jedoch sein ganzes Können.

Der Safety kam als regelmäßiger Blitzer sogar auf 3,5 Sacks. Auch 2021 wird James Jr. wahrscheinlich häufig als Blitzer eingesetzt werden, um den Pass Rush anzukurbeln. Neben Superstar Joey Bosa fehlt den "Bolts" ein Spieler, der den Quarterback regelmäßig unter Druck setzen kann. Der 2018er Zweitrunden-Pick Uchenna Nwosu könnte für Entlastung sorgen, in einer limitierten Rolle kam Nwosu 2020 auf 5 Sacks. In der Interior Defensive Line halten Justin Jones und Linval Joseph gut gegen den Lauf dagegen.

Linebacker Kenneth Murray, der 2020 in der ersten Runde verpflichtet wurde, hatte in seiner Rookie-Saison noch Probleme. Gerade in der Passverteidigung tat sich Murray schwer, hier erwarten die Chargers 2021 eine klare Leistungssteigerung. Ganz besonders, weil die Linebacker-Gruppe die größte Schwachstelle ist. Egal ob Kyzir White, Drue Tranquill oder Rookie Nick Niemann - keiner konnte sich in der NFL bislang beweisen.

Dafür haben die Chargers im defensiven Backfield jede Menge Qualität. Neben dem wiedergenesenen James Jr. verstärkt Zweitrunden-Pick Asante Samuel Jr. das Cornerback-Corps. Mit Chris Harris Jr. hat Samuel Jr. einen hervorragenden Mentor, der auch mit 32 Jahren noch gute Leistungen bringen kann. Außerdem wurde der Vertrag von Michael Davis verlängert.

Player to watch: Justin Herbert

Die Rückkehr von Derwin James Jr. ist ebenfalls äußerst spannend, doch letztlich hängt der Erfolg des Teams am jungen Quarterback. Kann Herbert seine herausragende Rookie-Saison wiederholen oder sich gar noch verbessern? Mit Joe Lombardi kommt zudem ein neuer Offensiv Coordinator, der in New Orleans vier Jahre lang als Quarterbacks Coach mit Drew Brees zusammengearbeitet hat. Wird Herbert über das neue Spielsystem zusätzlich das Leben vereinfacht, könnten die Chargers einige Favoriten ärgern.

Prognose:

Für L.A. geht es 2021 um die Playoffs! Die Chargers hatten vor dem Saisonstart selten ein gesünderes Team, meist brechen wichtige Säulen schon in der Saisonvorbereitung weg. Herbert bekommt eine deutlich bessere Offensive Line und mit Staley und der Rückkehr von James Jr. könnte auch die Defense überzeugen. Die Chargers blicken in eine rosige Zukunft.

Platz 2 in der Division

