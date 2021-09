München - Die NFL-Saison 2021 steht vor der Tür. Die Kader der Teams erhalten durch die Preseason den letzten Feinschliff. ran schaut vor dem Start der Saison auf alle acht Divisions - diesmal die NFC East.

Vorsaison: 6:10 / Playoffs verpasst

Wichtige Neuzugänge: Micah Parsons, Keanu Neal

Wichtige Abgänge: Aldon Smith

Offense:

Die wichtigste Personalie vorneweg: Dak Prescott hat seine Horror-Verletzung aus der vergangenen Saison vollständig auskuriert und wird trotz einer Schulterblessur, die er sich in der Offseason zuzog, beim Eröffnungsspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers (Freitag ab 2:05 Uhr live auf ProSieben und ran.de) auflaufen können. Prescott legte in fünf Spielen 2020 im Durchschnitt über 370 Passing Yards auf - das reichte Dallas, um ihren Quarterback im Frühjahr mit einem neuen Mega-Vertrag auszustatten.

Personell hat sich bei den Cowboys insgesamt nicht viel verändert, doch Prescott ist nicht der einzige Star, der von einer Verletzung zurückkehrt. Der Großteil der Offensive Line fiel 2020 nach und nach aus, jetzt stehen Tyron Smith, La'el Collins und Zack Martin wieder zur Verfügung. Martin fehlt beim Auftakt gegen die Bucs zwar in Folge einer Corona-Infektion, doch über die Saison gesehen stellen die Cowboys wieder eine sehr gute O-Line.

Die wird auch Ezekiel Elliott brauchen. Der Superstar-Running-Back durchlebte vergangene Saison seine schwächste Spielzeit als Profi, Elliott erreichte nicht die 1.000-Yard-Marke und erlaubte sich 6 Fumbles. Im Schnitt erlief Elliot pro Versuch 4,0 Yards - der schlechteste Wert seiner Karriere. Die Rückkehr der Stars in der O-Line wird daher besonders "Zeke" aufatmen lassen.

Das Receiving Corps kann sich in Dallas nach wie vor sehen lassen. CeeDee Lamb legte eine gute Rookie-Saison hin, Amari Cooper erzielte in seinem sechsten NFL-Jahr das fünfte Mal über 1.000 Receiving Yards und Michael Gallup ist einer der unterschätztesten Ballempfänger der Liga. Alle drei Wide Receiver sind mit einem fitten Prescott in der Lage, die berüchtigte 1.000-Yard-Marke zu knacken. Auf der Tight-End-Position stehen mit Blake Jarwin und Dalton Schultz zwei solide Optionen im Kader, die allerdings keine Unterschiedsspieler sind.

Defense:

Die Cowboys-Offense war sogar ohne Prescott 2020 konkurrenzfähig, auf der anderen Seite des Balls konnte das nicht immer so behauptet werden. Im Pass Rush ist auch 2021 Demarcus Lawrence die Nummer-1-Option, doch Lawrence kam seit seinem 105-Millionen-Dollar-Deal 2019 nicht mehr über sieben Sacks. Kein schlechter Wert, doch als bester Quarterback-Jäger des Teams wird Lawrence mit einer anderen Erwartungshaltung gemessen.

Das passiert nicht ohne Grund, denn hinter dem 29-Jährigen wird es in der Defensive Line schnell dünn. Randy Gregory stand vergangenes Jahr bei knapp 200 Snaps auf dem Fled und erzielte zumindest 25 Pressures und 4 Sacks, diese Zahlen gilt es in einer größeren Rolle zu toppen. In der Interior Line wird viel Druck auf Drittrunden-Pick Osa Odighizuwa liegen. Denn daneben startet Carlos Watkins, doch der 2017er Viertrunden-Pick konnte bislang in der NFL nicht überzeugen.

Die Front Seven komplettiert eine starke Linebacker-Gruppe. Leighton Vander Esch und Jaylon Smith bildeten 2020 schon ein gutes Duo, das jetzt vom Nummer-12-Pick Micah Parsons und Keanu Neal verstärkt wird. Parsons kommt als extrem explosiver Athlet in die Liga und hat seine Stärken im Blitzen sowie gegen den Lauf. Neal beklagte in den vergangenen Jahren viele Verletzungen, bietet als gelernter Safety aber gerade in Coverage neue Möglichkeiten.

Die werden die Cowboys wohl auch brauchen, denn die Secondary lässt wie auch schon 2020 zu Wünschen übrig. Die Cornerback-Gruppe um Anthony Brown, Trevon Diggs und Nahshon Wright ist sehr jung, Zweitjahres-Profi Diggs hatte einen holprigen Start in die NFL. Dallas wird einen klaren Leistungssprung von Diggs und eine starke Rookie-Saison von Wright brauchen, um nicht regelmäßig in Shoot-Outs zu geraten. Das Safety-Duo Donovan Wilson und Damontae Kazee ist ebenfalls im unteren Liga-Drittel einzuordnen.

Player to watch: CeeDee Lamb

Der Wide Receiver hatte 2020 einen Start nach Maß: Mit Prescott kam Lamb in den ersten fünf Saisonspielen auf 433 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Doch ohne seinen Starting-Quarterback verlor Lamb etwas den Faden, im restlichen Saisonverlauf kamen in elf weiteren Spielen nur 502 Receiving Yards hinzu. Mit einem Jahr Erfahrung, seiner ersten richtigen Saisonvorbereitung und der Rückkehr von Prescott spricht 2021 alles dafür, dass sich der Receiver in jeglichen Statistiken steigern kann. Greift jedes Rad ins andere, könnte Lamb sich im Laufe der Saison zu einem klaren Nummer-1-Receiver entwickeln.

Prognose:

Dreht man die Uhr um ein Jahr zurück, hat sich bei den Dallas Cowboys sportlich wenig verändert. Angeführt von Prescott steht eine Top-Offense zur Verfügung, die aufgrund der schlechten Defense aber auch konstant produzieren muss, um es wirklich in die Playoffs zu schaffen. In der schwächsten Division des Vorjahres ist die Postseason definitiv das Ziel, doch dafür muss die Defense die Offense häufiger entlasten.

Platz 2 in der Division

Vorsaison: 6:10 / Playoffs verpasst

Wichtige Neuzugänge: Kenny Golladay, Adoree' Jackson

Wichtige Abgänge: Kevin Zeitler

Offense:

Spätestens der Draft und die Free Agency hat die Marschroute in New York ganz klar gezeigt: Daniel Jones bekommt 2021 eine weitere Chance als Starter. Ein Quarterback, der Jones unter Druck setzen kann, wurde nicht verpflichtet, stattdessen überließen die Giants im Draft Justin Fields sogar den Chicago Bears, um neun Picks später mit Kadarius Toney Jones eine weitere Waffe zur Verfügung zu stellen.

Zuvor holte General Manager Dave Gettleman bereits den begehrten Kenny Golladay in den Big Apple. Golladay ist seit seiner Ankunft in der NFL einer der besten Deep Threats der Liga und brilliert mit spektakulären Catches. Dazu kommen Sterling Shepard, Darius Slayton und Tight End Evan Engram, die Jones genügend Möglichkeiten bieten, den Ball konstant zu verteilen.

Random Kenny Golladay highlights for my Detroit #Lions fans pic.twitter.com/8g3SHiBB3W — Gabriel Schray (@schrayguy) September 4, 2020

Außerdem kehrt Saquon Barkley nach seinem Kreuzbandriss aller Voraussicht nach sogar schon am 1. Spieltag zurück. Barkley hatte in seiner jungen NFL-Karriere viel Verletzungspech, seine Klasse bewies der Running Back aber bereits in seiner Rookie-Saison 2018. Barkleys Kombination aus Athletik, Kraft und Finesse als Receiver findet man in der NFL nur ganz selten.

Doch wird sich Barkley überhaupt komplett entfalten können? Bekommt Jones die nötige Zeit in der Pocket, um seine Mitspieler in Szene zu setzen? Mit einer der wackligsten Offensive Lines der gesamten Liga könnten die Giants trotz der individuellen Qualität auf den Skill-Positions schnell Probleme bekommen.

Der letztjährige Nummer-4-Pick Andrew Thomas ist noch nicht in der NFL angekommen und ließ 2020 insgesamt 10 Sacks zu - der ligaweit schlechteste Wert. Auf der anderen Seite mangelt es Right Tackle Matt Peart an Erfahrung. Zudem haben die Giants mit Kevin Zeitler ihren besten Guard verloren. In der Interior Line werden wohl Shane Lemieux, Will Hernandez und Center Nick Gates starten. Gerade Lemieux und Gates fallen im ligaweiten Vergleich ab. Die Analyse-Plattform "PFF" bewertete Lemieux 2020 als schlechtesten Pass-Blocking-Guard der NFL, Gates verursachte insgesamt zehn Strafen - der zweithöchste Wert der Liga.

Defense:

Bereits 2020 ließ die Giants-Defense aufhorchen. Gerade Leonard Williams explodierte in der Interior Defensive Line, der für seine Qualitäten als Laufverteidiger bekannte Defensive End kam auf starke 13 Sacks. An seiner Seite überzeugte des Weiteren Dexter Lawrence, der sowohl gegen den Lauf als auch den Pass eine gute Figur abgab.

Die Outside-Linebacker, die im Giants-System überwiegend als Pass Rusher fungieren, haben noch Luft nach oben. Lorenzo Carter stand 2020 nur bei 200 Snaps auf dem Platz und wird das Feld 2021 definitiv häufiger sehen, außerdem kam im Draft mit Azeez Ojulari ein Mann für die Zukunft. Auch Osane Ximines spielte in der vergangenen Saison nur selten, der 2019er Drittrunden-Pick startet wohl gegenüber von Carter.

Angeführt von Blake Martinez haben die New Yorker mit Tae Crowder und Reggie Ragland eine solide Rotation auf der Inside-Linebacker-Position. Martinez ist ein guter Laufverteidiger, der saubere Tacklings setzt und 2020 auch als Passverteidiger überzeugte. Das soll in der kommenden Saison wiederholt werden, was Martinez mit einer spektakulären Interception bereits in der Preseason zeigte.

Blake Martinez with one of the plays of the preseason.



Runs with a WR down the seam and then takes the ball away from him at the catch point for an INT.pic.twitter.com/aXdKv7wwf7 — Sam Monson (@PFF_Sam) August 29, 2021

Das Prunkstück der Defense ist aber die Secondary. James Bradberry etablierte sich 2020 mit starken Leistungen als klarer Nummer-1-Cornerback, mit Adoree' Jackson verstärkt ein ehemaliger Erstrunden-Pick die Einheit, der dank seiner Athletik noch eine Menge Potenzial hat. Mit einer der stärksten Safety-Gruppen der Liga haben die Giants zudem den Luxus, ihr Defensive Backfield flexibel zu formieren. Logan Ryan und Jabrill Peppers sind starke Tackler, Xavier McKinney gibt nach einer Verletzung diese Saison sein NFL-Debüt und hat seine Stärken in Coverage. Julian Love hat ebenfalls bewiesen, dass er in der Secondary nahezu jede Position spielen kann.

Player to watch: Daniel Jones

Daniel Jones hat in seinen ersten beiden NFL-Spielzeiten sein Talent zwar angedeutet, doch haarsträubende Fehler warfen Jones und die Giants immer wieder zurück. Mal hielt der Quarterback den Ball schlicht zu lange und verursachte Fumbles, mal übersah Jones Verteidiger und warf ihnen praktisch in die Arme.

Giants newly added DT Danny Shelton getting a hand on Daniel Jones leading to an interception pic.twitter.com/c8jZgwgkat — Bobby Skinner (@BobbySkinner_) March 29, 2021

Das Erschreckende: Obwohl Jones 2020 ein Spiel mehr als 2019 absolvierte, entwickelte sich der ehemalige Erstrunden-Pick zurück. In seine Rookie-Saison kam Jones auf 24 Touchdowns bei 12 Interceptions, im vergangenen Jahr stand Jones nach 14 Spielen mit 11 Touchdowns und 10 Interceptions dar. Sehen die Verantwortlichen 2021 keinen Entwicklungsschritt, könnten sich die Giants 2022 nach einem neuen Quarterback umsehen.

Prognose:

In der Offense steht und fällt alles damit, wie gut Daniel Jones mit seiner wackligen Offensive Line funktioniert. Die Defense hat die Qualität, um die New Yorker regelmäßig im Spiel zu halten. In einer gewohnt ausgeglichenen Division haben die Giants durchaus Chancen auf die Playoffs, doch dafür muss Jones sein Spiel unter Druck deutlich verbessern und seine Fehler stark minimieren. Ob das gelingt, bleibt fraglich.

Platz 3 in der Division

Vorsaison: 4:11:1 / Playoffs verpasst

Wichtige Neuzugänge: DeVonta Smith, Anthony Harris

Wichtige Abgänge: Carson Wentz

Offense:

Kurz vor dem Draft beendeten die Philadelphia Eagles jegliche Gerüchte darum, ob sie nicht schon in diesem Draft einen Quarterback früh holen. Philadelphia tradete den 6. für den 12. Pick und sammelte dafür einen zukünftigen Erstrunden-Pick der Miami Dolphins ein. Jalen Hurts geht damit als klarer Starter in die Saison, auch wenn sich die Eagles kürzlich mit einem Trade für Gardner Minshew absicherten.

Hurts zeigte 2020 in der zweiten Saisonhälfte, dass er mit seiner Athletik durchaus für Ärger in der NFL sorgen kann. Doch der junge Quarterback offenbarte auch klare Schwächen: Hurts hielt den Ball zu lange, verlor dementsprechend zu viel Zeit bei seinen Reads und war gerade im Kurzpassspiel extrem inkonstant.

Um Hurts in diesen Bereichen unter die Arme zu greifen, wurde College-Sensation DeVonta Smith in der ersten Runde verpflichtet. Smith gewann als erster Wide Receiver seit 1991 die Heisman-Trophy und brilliert mit starkem Route-Running, Yards nach dem Catch und einem sehr flüssigem Release. Daneben geht der letztjährige Erstrunden-Pick Jalen Reagor in sein zweites Jahr, Greg Ward und Quez Watkins kämpfen um den dritten Spot. Oft wird ein dritter Wide Receiver wohl aber nicht auf dem Platz stehen. Mit Zach Ertz und Dallas Goedert stellt Philly eins der besten Tight-End-Duos der Liga.

Blessing the TL with Devonta Smith highlights today 🙏🏻 pic.twitter.com/nxR1WUBMes — Jesse 🦅🔔 (@PrimetimeJesse) August 31, 2021

Auch die größtenteils wiedergenesene Offensive Line wird Hurts das Leben erleichtern können. Mit Jason Kelce, Brandon Brooks und Lane Johnson beschützen drei extrem erfahrene Profis Hurts, Jordan Mailata und Isaac Seumalo haben sich ebenfalls in der NFL etabliert. Das wird auch im Laufspiel wichtig werden, das mit Hurts als Quarterback ohnehin die Identität der Offense bilden soll.

Miles Sanders wird dabei die Hauptlast schultern. Der 2019er Zweitrunden-Pick kam in der vergangenen Spielzeit mit 5,3 Yards pro Laufversuch auf den sechstbesten Wert der NFL. Dahinter teilen sich Boston Scott und Rookie Kenneth Gainwell die Aufgaben, der gerade als Receiving Back schnell eine klare Rolle bekommen könnte.

Defense:

Auch 2021 liegt der klare Fokus der Defense auf dem Pass Rush. Mit Derek Barnett, Javon Hargrave, Fletcher Cox und Brandon Graham haben die Eagles eine sehr erfahrene Defensive Line, die noch immer produktiv sein kann. Situativ werden auch Josh Sweat, Milton Hamilton und Ryan Kerrigan auf Quarterback-Jagd gehen. Die Line ist definitiv die klare Stärke der Eagles-Defense.

Denn schaut man sich die Linebacker an, offenbaren sich erste Lücken. Egal ob Alex Singleton, Eric Wilson oder Genard Avery - keiner fiel in der NFL bisher mit guten Leistungen auf.

Die Secondary könnte in Philadelphia zur Wundertüte werden. Darius Slay konnte seinem Ruf aus Detroit-Zeiten in seiner ersten Spielzeit bei den Eagles nicht gerecht werden und ließ 2020 in seiner Deckung 743 Yards zu.

Doch die Verpflichtungen von Steven Nelson und Anthony Harris haben Potenzial, das Defensive Backfield zu verstärken. Nelson etablierte sich zuletzt in Pittsburgh als solider Nummer-2-Cornerback, Harris war 2018 und 2019 einer der besten Free Safetys der Liga in Minnesota. Als Strong Safety startet Rodney McLeod, der ebenfalls seine Stärken in Coverage hat.

Player to watch: Jalen Hurts

Dass Jalen Hurts überhaupt eine zweite Chance erhält, war lange völlig unklar. Jetzt bekommt er die schwere Aufgabe, ein Team, das sich im Umbruch befindet, anzuführen. Hurts muss sein Timing im Passspiel verbessern und überhaupt beweisen, dass er als reiner Passer NFL-Niveau besitzt. Gelingt das in den ersten Saisonspielen nicht, könnten die Rufe nach Gardner Minshew schnell laut werden.

Prognose:

Für Philadelphia geht es 2021 nicht um die Playoffs. Im Vordergrund steht die Entwicklung der vielen Youngsters und die weitere Evaluierung von Hurts. Selbst in einer schwachen Division haben die Eagles nicht die Mittel, um mit Washington oder Dallas mithalten zu können.

Platz 4 in der Division

Vorsaison: 7:9 / Aus in der Wild-Card-Round gegen die Tampa Bay Buccaneers

Wichtige Neuzugänge: Ryan Fitzpatrick, Curtis Samuel, William Jackson

Wichtige Abgänge: Alex Smith,

Offense:

Den wichtigsten Neuzugang vermeldete das Washington Football Team zu Beginn der Free Agency: Ryan Fitzpatrick ersetzt Alex Smith als Quarterback. Das gibt Washington 2021 ganz neue Möglichkeiten, denn auch wenn Fitzpatrick gerne für seinen verrückten Charakter gefeiert wird: Der Quarterback spielte in Miami guten und vor allem konstanten Football, "Fitzmagic" verdrängte "Fitztragic" immer häufiger.

Auch wenn Fitzpatrick sportlich überzeugte, spielt sein Charakter in der Mannschaft immer noch eine große Rolle. Mit seiner unnachahmlichen Art und Weise, sich auch als Spielmacher in jeden Kontakt zu werfen und dabei sichtlich Spaß zu haben, reißt der 38-Jährige seine Mitspieler mit und geht als klarer Anführer voran.

@Deadspin Ryan Fitzpatrick with the manly gash, and the girly scream. pic.twitter.com/6HrzTSUj0O — Sᴛᴇᴠᴇɴ Sʟᴏɴᴇ (@Steven_Slone22) December 20, 2015

In Washington spricht einiges dafür, dass Fitzpatrick sein Niveau mindestens halten kann. Die Offensive Line ist deutlich stabiler als in Miami, Rookie-Tackle Samuel Cosmi präsentierte sich in der Offseason schon sehr gut und startet gegenüber von Charles Leno Jr., der in Chicago über Jahre solide Leistungen zeigte. Auch die Interior Line ist mit Chase Roullier, Wes Schweitzer und All-Pro Brandon Scherff gut besetzt.

Fitzpatrick hat in der US-Hauptstadt auch mehr Hilfe als in Miami. Terry McLaurin hat sich mit mehr oder weniger begabten Quarterbacks wie Kyle Allen oder Dwayne Haskins als Nummer-1-Receiver etabliert und bekommt 2021 Unterstützung von Curtis Samuel, der von den Carolina Panthers nach Washington wechselte. Samuel kann flexibel eingesetzt werden und sowohl im Kurzpassspiel Yards nach dem Catch kreieren als auch tiefe Pässe fangen. In Carolina wurde er sogar teilweise als Running Back eingesetzt. Adam Humphries ist ebenfalls neu und wird wohl als Slot-Receiver eingesetzt werden, Logan Thomas wird mangels Konkurrenz wohl wieder nahezu jeden Snap als Tight End spielen.

Mit Spannung erwarten viele Experten die zweite Spielzeit von Antonio Gibson. Der Running Back schlüpfte im Saisonverlauf in die Rolle der klaren Nummer eins und erzielte in nur 10 Starts über 1.000-Scrimmage-Yards und 11 Touchdowns. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll Head Coach Ron Rivera Gibson sogar eine Rolle wie Christian McCaffrey zutrauen. Backup-Quarterback Kyle Allen, der in Carolina mit McCaffrey zusammen gespielt hat, hält das für realistisch. "Jeder weiß, was Christian McCaffrey drauf hat. Aber ich glaube, dass Antonio diesen Weg auch einschlagen kann."

Defense:

Washington stellte schon 2020 eine der besten Defenses der Liga - und daran sollte sich nichts ändern. Die Defensive Line besteht mit Chase Young, Daron Payne, Montez Sweat und Jonathan Allen weiterhin nur aus ehemaligen Erstrunden-Picks, die allesamt ihre hohe Draft-Position rechtfertigen konnten. Auch in der Breite kann sich die Defensive Line sehen lassen, Tim Settle und Matt Ioanidis können situativ ebenfalls Druck erzeugen.

Hätte man 2020 eine Schwachstelle ausmachen müssen, wäre es die Linebacker-Position gewesen. Vor allem ein guter Middle Linebacker fehlte der Mannschaft von Rivera. Auch dieses Problem wurde im Draft adressiert. Jamin Davis kam mit dem 19. Pick und soll mit seiner Physis vor allem die Laufverteidigung stärken. Davis ergänzt sich gut mit Cole Holcomb, der als Passverteidiger besticht.

In der Secondary hat Rivera zwar Ronald Darby verloren, doch Washington ersetzte den Cornerback mit William Jackson. Jackson überzeugte in einer schwachen Bengals-Defense über die vergangenen vier Jahre und kann in der richtigen Defense ein Nummer-1-Cornerback sein. An seiner Seite agieren Kendall Fuller und Rookie Benjamin St-Juste, der mit seiner Physis und Tackling-Qualitäten schnell starten könnte. Landon Collins und Bobby McCain sichern den Laden als Safetys ab - ebenfalls zwei sichere Tackler.

Player to watch: Chase Young

In der Offseason gab Chase Young zu, dass er gerade zu Saisonbeginn seiner Rookie-Spielzeit Schwierigkeiten hatte, da er mit Verletzungen spielte. Als diese ausheilten, zeigte Young in der zweiten Saisonhälfte sein wahres Potenzial. Der Nummer-2-Pick des vergangenen Jahres machte 2021 die ganze Offseason mit und präsentierte sich schon in der Preseason in ausgezeichneter Form. In einer der besten Defensive Lines der Liga wird Young häufig eins-gegen-eins-Duelle bekommen und seine 6 Sacks aus dem Vorjahr pulverisieren. Es wäre keine Überraschung, sollte Young im Januar als Defensive-Player-of-the-Year-Kandidat gelten.

Prognose:

Washington gewann schon im vergangenen Jahr die Division, obwohl die Offense sehr eindimensional war. Das sollte sich 2021 verändern, Ryan Fitzpatrick stellt gegenüber Alex Smith ein klares Upgrade dar und McLaurin bekommt mit Samuel die nötige Unterstützung. Die Defense ist weitestgehend zusammengeblieben, ein erneuter Playoff-Run mit Überraschungs-Potenzial ist definitiv drin.

Platz 1 in der Division.

Raman Rooprail

