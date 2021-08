München - Die NFL-Saison 2021 steht vor der Tür. Die Kader der Teams erhalten durch die Preseason den letzten Feinschliff. ran schaut vor dem Start auf der Saison auf alle acht Divisions - diesmal die NFC South.

Vorsaison: 4-12 / Platz 4 - Playoffs verpasst

Wichtige Neuzugänge: Kyle Pitts, Richie Grant, Mike Davis

Wichtige Abgänge: Julio Jones, Alex Mack

Offense:

Die Falcons befinden sich seit ihrer Super-Bowl-Pleite im Tiefschlaf. Nun soll Head Coach Arthur Smith dem Team neues Leben einhauchen. Der letztjährige Offensiv-Koordinator der Tennessee Titans reist mit einem modernen Offensiv-Scheme nach Atlanta. Smiths Offensive wird sich auf Outside-Zone-Läufe mit Neuzugang Mike Davis und darauf aufbauenden Play-Action-Pässen mit Quarterback Matt Ryan fokussieren.

Eine sehr Quarterback-freundliche Offensive, die die gegnerische Defensive horizontal (und bei Play-Action-Pässen auch vertikal) auf Trab hält, dem Signal Caller einfache Reads ermöglicht und durch die Play-Action-Pässe große Raumgewinne erzielt.

Ryan muss dabei allerdings fortan ohne seine Lieblingsanspielstation, Julio Jones, auskommen. "Matty Ice" zählt noch immer zu den besseren Quarterbacks der Liga und mit Calvin Ridley und Kyle Pitts verfügt er über zwei dynamische Passempfänger. Wide Receiver Russell Gage dürfte weiterhin Yards aus dem Slot sammeln.

Smith bringt zudem ein innovatives Konzept für die Red Zone mit. Die Titans erzielten bei knapp 75 Prozent ihrer Red-Zone-Trips einen Touchdown, der zweitbeste Wert der Liga. Währenddessen rangierten die Falcons vergangene Spielzeit mit 53 Prozent auf Platz 26.

Die Offensive Line bleibt das große Fragezeichen der Falcons. Der erfahrene Center Alex Mack wird durch den letztjährigen Rookie Matt Hennessy ersetzt. Sollten Hennessy, Drittrunden-Pick Jaylen Mayfield und der ehemalige Erstrunden-Pick Kaleb McGary, der in seinen ersten beiden Spielzeiten von Verletzungspech geplagt war, noch etwas Anlaufzeit benötigen, könnte Ryan schnell unter Druck geraten.

Defense:

Das langjährige Sorgenkind der Falcons bekommt durch Defensiv-Koordinator Dean Pees einen Neuanstrich. Das Scheme dürfte ein 3-4-Scheme werden und mehr Fokus auf Blitze setzen. Dreh- und Angelpunkt der Defensive Line ist Grady Jarrett, der in den vergangenen Spielzeiten einer der wenigen Lichtblicke in der Defense war. Vergangene Saison steuerte er 57 Pressures bei.

Um ihn herum müssen einige Pass-Rusher einen Schritt nach vorne machen. Allen voran Dante Fowler Jr., der vor einem Jahr einen 45-Mio-Deal unterschrieb. Der Edge-Rusher legte lediglich drei Sacks auf.

Mit dem Trio aus Deion Jones, Foyesade Oluokun und Mykal Walker verfügen die Falcons über drei Inside-Linebacker, die gut in der Passverteidigung agieren. In der Laufverteidigung weisen sie allerdings Defizite auf.

Die Secondary der Falcons dürfte kommende Saison mächtig unter Beschuss geraten, wortwörtlich. Stand heute startet der letztjährige Erstrunden-Pick A.J. Terrell, der einige gute Aktionen in seiner Rookie-Saison zeigte und Fabian Moreau. Auf Safety dürfte Rookie Richie Grant mit seiner Spielintelligenz schnell einen Starter-Posten ergattern. Um den zweiten Platz kämpfen die Routiniers Duron Harmon und Erik Harris.

Die Secondary ist recht unerfahren und Defensiv-Koordinator Dean Pees setzte bei seinen vorherigen Stationen auf viele kreative Blitze mit Man-Coverage dahinter. Dazu müssen die Cornerbacks in der Lage sein, ihre 1-gegen-1-Situationen zu gewinnen. Mit der fehlenden individuellen Qualität der Falcons ein gewagtes Konzept.

Player to watch: Kyle Pitts

Der flexibel einsetzbare Tight End könnte ab Tag 1 die zweitbeste Option im Passspiel, hinter Calvin Ridley, sein. Pitts dürfte in der Offensive genug Möglichkeiten erhalten, um sein Können unter Beweis zu stellen. Eine schnelle Integration wäre wichtig, um den Verlust von Julio Jones abzufedern. Head Coach Smith könnte Pitts zudem als Slot-Receiver aufstellen und so explosive Plays kreieren.

Prognose:

Die Paarung aus Matt Ryan und Arthur Smith ist offensiv zu gefährlich, um die Falcons komplett abzuschreiben. Dennoch muss Ryan hinter einer jungen, unerfahrenen Offensive Line und ohne Julio Jones funktionieren.

Denn von der Defense dürfte nur wenig Positives kommen. Atlanta wird in einige Punkte-Festivals geraten, aus denen sie nicht immer als Sieger herauskommen werden -

Platz vier in der Division.

Vorsaison: 5-11 / Platz 3 - Playoffs verpasst

Wichtige Neuzugänge: Sam Darnold, Jaycee Horn, Terrace Marshall Jr.

Wichtige Abgänge: Curtis Samuel, Teddy Bridgewater

Offense:

Kommt das Quarterback-Karussell mit Sam Darnold zum Stoppen? Seit mehreren Spielzeiten suchen die Panthers nach einer Langzeit-Lösung für die Quarterback-Position. Darnold kriegt nach einigen holprigen Jahren bei den Jets einen Neustart in Carolina. Der 24-Jährige wird in die Offensive von Koordinator Joe Brady geworfen.

Brady setzt auf viele Spread-Elemente, die dem Quarterback einfache Completions im Kurzpassspiel ermöglichen. Mit dem Wide-Receiver-Trio aus Robby Anderson, Terrace Marshall Jr. und D.J. Moore verfügt Darnold über dynamische Anspielstationen, die sowohl Contested Catches gewinnen, als auch Yards auf eigene Faust kreieren können.

Besonders Moore hat sich zu einem der besseren Receiver in der Liga entwickelt, fing in den vergangenen beiden Spielzeiten über 1.175 Yards. Der ehemalige Erstrunden-Pick sammelte einige Yards aus dem Slot und erwies sich als ein starker Passempfänger für tiefe Pässe.

Zudem bringt die Rückkehr von Christian McCaffrey eine zusätzliche Unberechenbarkeit in die Offense. McCaffrey kann sowohl im Laufspiel, als auch im Passspiel eingesetzt werden. Er dürfte für Darnold eine sichere Anspielstation sein, wenn der Quarterback unter Druck gerät.

Denn die Offensive Line könnte zu einem Problem werden. Besonders die linke Seite birgt mehr Fragen als Antworten. Cameron Erving (Left Tackle) und Pat Elflein (Left Guard) zählten laut "PFF" in ihren bisherigen Karrieren immer zu den schlechtesten Akteuren auf ihren jeweiligen Positionen.

Defense:

Defensiv-Coordinator Phil Snow implementierte vergangene Saison einige Elemente aus dem College in die junge Panthers-Defense. Er nutzt Rookie-Star Jeremy Chinn sowohl als Safety, als auch als Outside Linebacker in gewissen Situationen.

Die Defense der Panthers zählt zu den jüngsten der gesamten Liga. Der Pass-Rush dürfte mit einem weiteren Jahr Erfahrung für Derrick Brown und Yetur Gross-Matos stärker werden. Egde-Rusher Brian Burns entwickelte sich mit 57 Pressures und neun Sacks zu einem der besten Pass-Rusher der Liga. Er erhält weitere Unterstützung durch Neuverpflichtung Haason Reddick. Der ehemalige Erstrunden-Pick legte vergangene Saison 56 Pressures und 12,5 Sacks auf.

Die Linebacker verfügen mit Shaq Thompson und Denzel Perryman über zwei erfahrene Starter, die besonders gegen den Lauf gut agieren.

In der Secondary soll Jaycee Horn mit Donte Jackson ein junges, dynamisches Duo bilden. Horn stellte am College seine Athletik und Können unter Beweis und empfahl sich mit zwei Interceptions in seinem letzten Jahr für die NFL. Jacksons Karriere ähnelte bisher einer Achterbahnfahrt. In einigen Wochen ließ er kaum Catches zu und kreierte Turnover, in anderen Wochen unterliefen ihm einfache Fehler.

Das Safety-Duo aus Jeremy Chinn und Juston Burris ist dank Chinn immer wieder für ein Highlight-Play gut. Chinn agierte letzte Saison als Schweizer Taschenmesser. 117 Tackles, zwei forcierte Fumbles, zwei Touchdowns und eine Interception gingen auf sein Konto.

Player to watch: Sam Darnold

Mit 24 Jahren zählt Darnold noch immer zu den jüngeren Signal Callern der Liga. Nach drei Jahren zum Vergessen bei den Jets hat er nun die Chance, seine Karriere auf den richtigen Kurs zu bringen.

Dazu muss er kommende Saison eine positive Entwicklung zeigen und der Offensive mehr Explosivität verleihen, als Bridgewater in der letzten Spielzeit. Er hat die Anspielstationen und einen jungen, kreativen Offensive-Coordinator, um den nächsten Schritt zu machen.

Prognose:

Die Panthers haben den zweitjüngsten Kader der NFL. Vergangene Saison legte Head Coach Matt Rhule den Grundstein für den Neubau, nun muss er langsam das Fundament hochziehen.

Die Panthers haben auf dem Papier eine dynamische Offensive und eine vielversprechende Defensive. Allerdings ist noch nicht klar, wohin die Reise mit Darnold geht -

Platz drei in der Division.

Vorsaison: 12-4 / Platz 1 - Aus in der Divisional Round gegen die Tampa Bay Buccaneers

Wichtige Neuzugänge: Payton Turner, Pete Warner

Wichtige Abgänge: Drew Brees, Jared Cook, Trey Hendrickson

Offense:

Die Ära nach Quarterback-Legende Drew Brees ist eingeläutet. Noch ist unklar, wer Brees beerbt. Taysom Hill stand letztes Jahr in vier Partien als Starter auf dem Feld, warf für knapp 900 Yards, vier Touchdowns und zwei Interceptions. Durch seine Athletik kann er zudem ins Laufspiel integriert werden. Knapp 450 Yards und acht Touchdowns fügte er auf dem Boden hinzu.

Hill profitierte sehr von einem guten, auf ihn abgestimmten Scheme. Head Coach Sean Payton ermöglichte ihm einfache Completions und Hill musste nicht viel auf eigene Faust im Passspiel improvisieren.

Mit ins Rennen um den Starter-Posten geht Jameis Winston, der vergangene Saison nur einige sxwenige Einsatzminuten erhielt. Als reiner Passer bringt Winston mehr Erfahrung und Feinschliff mit.

Im Backfield werden Alvin Kamara und Latavius Murray erneut mächtig Dampf hinter einer starken Offensive Line machen. Kamara, der zudem einer der besten Receiving-Backs der Liga ist, ließ vergangene Saison 59 Mal einen Verteidiger aussteigen und sammelte ingesamt knapp 1.750 Yards.

Das Passspiel könnte allerdings nicht nur wegen Brees-Rücktritt einen Dämpfer erfahren. Michael Thomas wird verletzungsbedingt die ersten Partien verpassen, die Kadertiefe und individuelle Qualität im Wide-Receiver-Corps lässt zu wünschen übrig. Tight End Adam Trautmann, der letzte Saison einige gute Ansätze zeigte, könnte viel Einsatzzeit sehen.

Defense:

Die Saints stellen seit Jahren eine gute Defense. Angeführt von Edge-Rusher Cam Jordan kann der Pass-Rush für ordentlich Druck auf den Quarterback sorgen. Der Abgang von Sack-Leader Trey Henrickson wurde durch Erstrunden-Pick Payton Turner abgefedert. Turners Athletik und Spielstil ähnelt Jordans.

Schöner Inside-Move von Payton Turner gegen Brady Christensen (Day-2-Pick wahrscheinlich). Turner gefällt mir sehr. Flexibel einsetzbarer, sehr agiler Defensive End mit Power, einigen guten Pass-Rush-Moves und viel Effort. @pt_turner98 https://t.co/SoZbOdnQdx pic.twitter.com/KhqitSXsfo — FootballRausch - Der NFL-Podcast (@Footballrausch) April 9, 2021

Auf Linebacker regelt Demario Davis den Verkehr. Der Zahn der Zeit nagt ein wenig an dem 32-Jährigen, aber er zählt noch immer zu den besseren Linebackern der Liga. Besonders seine Flexibilität sorgt immer wieder für Verwirrung beim gegnerischen Quarterback. Vergangene Saison steuerte er 33 Pressures bei, in seiner Deckung ließ er 271 Yards zu. Mit Rookie Pete Warner bekommt er einen spielintelligenten Linebacker an die Seite gestellt, der bereits einige Spielzeiten als College-Starter auf dem Buckel hat.

Die Secondary verliert mit Janoris Jenkins einen soliden Starter gegenüber von Marshon Lattimore. Rookie Paulson Adebo und Routinier Prince Amukamara dürften um den Posten duellieren. Im Slot dürfte Neu-Verpflichtung Brian Poole starten, der viel Erfahrung und ein solides Skill-Set mitbringt.

Das Safety-Duo aus Malcolm Jenkins und Marcus Williams gehört zu den besseren der Liga und kann potenzielle Aussetzer der Cornerbacks ein wenig auffangen. Zudem kann Chauncey Gardner-Johnson dort aushelfen, wo Not am Mann ist. Der ehemalige Viertrunden-Pick sammelte bereits Snaps als Cornerback, Nickel-Cornerback und Safety.

Player to watch: Kein Player, sondern Sean Payton

Der Head Coach der Saints wird die Schlüsselfigur für die kommende Saison sein. Das Team aus New Orleans hat neben Drew Brees einige wichtige Starter verloren und muss zu Beginn der Saison auf Stützen wie Michael Thomas und David Onyemata (Sperre) verzichten. Payton etablierte sich in den vergangene Saisons als einer der besten Offensiv-Koordinatoren, kitzelte immer das Beste aus seinen Spieler raus und fand kreative Wege, Spieler wie Taysom Hill oder Deonte Harris in die Offensive einzubauen.

Nun muss es ihm gelingen, für eine dezimierte Offensive mit vielen Fragezeichen, allen voran der Quarterback-Frage, ein Konzept zu entwickeln.

Prognose:

Die Saints haben aufgrund ihrer guten Leistungen in den letzten Spielzeiten ein paar Vorschusslorbeeren verdient. Auf dem Papier sind viele Fragezeichen, die Stars in der Defensive werden nicht jünger und die Offense muss nach dem Karriereende von Brees eine neue Identität finden.

Dennoch können sich die Sainst auf ihren guten Coaching Staff rund um Payton verlassen -

Platz zwei in der Division.

Vorsaison: 11-5 / Platz 2 - Sieg im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs

Wichtige Neuzugänge: Joe Tryon

Wichtige Abgänge: /

Offense:

Der amtierende Super-Bowl-Champion konnte alle 22 Starter halten und schielt vor dem Saisonstart erneut auf die Lombardi Trohpy. Tom Brady zeigte vergangene Saison zu Beginn einige Anpassungsschwierigkeiten. Das Scheme von Bruce Arians setzt stärker auf vertikales Passspiel, als es Brady aus den Jahren zuvor bei den Patriots gewohnt war. Die zweite Saisonhälfte, inklusive Playoffs, wirkte Brady deutlich sicherer und steigerte seine Leistung.

Die Saison beendet er mit knapp 4.600 Yards, 40 Touchdowns und 12 Interceptions.

Kommende Saison wird er erneut auf ein talentgespicktes Passempfänger-Arsenal zurückgreifen können. Mike Evans, Antonio Brown und Chris Godwin bilden die erste Garde. Spieler wie Scotty Miller, Rookie Jaelon Darden oder Tyler Johnson können als Rotationsspieler reingeworfen werden. Godwin dürfte nach überstandener Verletzung zurück zu alter Stärke finden und könnte sich dank seines starken Route-Runnings als Slot-Receiver zur Lieblingsanspielstation von Brady avancieren.

O.J. Howard kehrt ebenfalls von einer schweren Verletzung zurück und wird sich Snaps mit Rob Gronkowski teilen. Beide bringen eine Menge Physis, sowohl im Passspiel, als auch im Blocking, mit.

Leonard Fournette und Ronald Jones werden auf dem Boden ihre Yards sammeln, Neuverpflichtung Gio Bernard könnte als Receiving-Back einige Snaps sehen.

Die Offensive Line, die Brady letztes Jahr über weite Strecke sauber hielt, dürfte erneut eine gute Spielzeit abliefern. Die "Bucs" erlaubten durchschnittlich 1,4 Sacks pro Partie, der drittbeste Wert der Liga. Rookie-Tackle Tristan Wirfs ließ lediglich einen Sack zu und zählte bereits zu den besseren Tackles der Liga.

Defense:

Defensive-Coordinator Todd Bowles setzt in seiner Defense auf ein blitzfreudiges Scheme, was mächtig Druck auf den Quarterback ausübt. Der starke Pass-Rush ermöglicht es, dass die Cornerbacks meist nicht allzu lange im 1-gegen-1 spielen müssen.

163 Pressures und 17,5 Sacks steuerten Shaq Barrett und Jason Pierre-Paul vergangene Saison bei und bilden ein gefährliches Edge-Rusher-Duo. Ergänzt werden sie durch Erstrunden-Pick Joe Tryon, der eine Menge Power mitbringt. Durch die Mitte sorgen Ndamukong Suh und William Gholston ebenfalls für Druck.

Das Herzstück der Defensive Line, Nose Tackle Vita Vea, ermöglicht den Pass-Rushern viele 1-gegen-1-Situation, weil er Double-Teams zum Frühstück isst.

Dahinter patrouillieren die Linebacker Devin White und Lavonte David. Während David meist als Cover-Linebacker agiert und das sehr gut macht, nutzt Defensive Coordinator Todd Bowles den jungen Devin White als flexibles Puzzle-Stück. White wurde oft als Blitzer eingesetzt, steuerte 33 Pressures und neun Sacks bei.

In der jungen Secondary etablierte sich Jamel Dean als Nummer-1-Cornerback. Sean Murphy-Bunting und Carlton Davis agieren als solide Cornerbacks dahinter. Safety Antoine Winfield Jr. sorgte als Rookie bereits für einige Big-Plays, steuerte 82 Tackles, neun Pressures, drei Sacks und zwei forcierte Fumbles bei.

Player to watch: Tom Brady

Wie immer sind alle Augen auf den "Goat" gerichtet. Brady, mit einer vollen Offseason hinter sich, dürfte noch einen weiteren Schritt nach vorne machen in der Offensive. "Sein Timing ist noch ein bisschen besser und er hat die Terminologie besser drauf, als letztes Jahr", lobte Team-Kollege Godwin.

Brady macht keine Anzeichen, in naher Zukunft einzubrechen. Der 44-Jährige wird kommende Saison wieder eine der besten Offensiven der Liga anführen und um den Super Bowl spielen wollen.

Prognose:

Die "Bucs" haben alle 22 Starter gehalten. Der Mix aus erfahrenen Routiniers und jungen Senkrechtstartern ist gut. Eine volle Offseason mit Brady wird die komplette Offensive noch einen Ticken verbessern.

Der Kader ist zudem gespickt mit guten Backups, selbst auf Quarterback mit Zweitrunden-Pick Kyle Trask, die bei Verletzungen einspringen können -

Platz eins in der Division.

