München - Die NFL-Saison 2021 steht vor der Tür. Die Kader der Teams erhalten durch die Preseason den letzten Feinschliff. ran schaut vor dem Start der Saison auf alle acht Divisions - diesmal mit der NFC West.

Vorsaison: 8-8 /Platz 3 - Playoffs verpasst

Wichtigste Neuzugänge: J.J. Watt, Rodney Hudson, Malcolm Butler, A.J. Green

Wichtigste Abgänge: Ryan Pope, Lorenzo Burns, Lamont Gaillard

Offense:

Nachdem in der vergangenen Saison die Playoffs erneut verpasst wurden, rüsteten die Cardinals im Sommer weiter auf, um die fünf Jahre andauernde Playoff-Durststrecke zu beenden. In Sachen Offensive wurde vor allem das Receiving Corps verstärkt, sodass nun das Wide-Receiver-Duo DeAndre Hopkins und A.J. Green in den gegnerischen Verteidigungen für Angst und Schrecken sorgen dürfte.

Mit James Conner kam zudem ein neuer Running Back, der sich wohl mit Chase Edmonds die Spielzeit teilen wird. Großer Pluspunkt ist zudem, dass die O-Line weitgehend zusammenblieb und durch Center Rodney Hudson weiter verstärkt wurde. Insgesamt verfügen die Cardinals also über eine Playoff-taugliche Offense, die jedoch in der hochkarätigen NFC West an Grenzen stoßen könnte.

Defense:

Mit Neuzugang J.J. Watt und Chandler Jones könnten die Cardinals einen enorm starken Pass Rush bilden, sofern Jones den "Cards" treu bleibt - er fordert offenbar einen neuen Vertrag. Auf der Linebacker-Position gehen mit Rookie Zaven Collens und Isaiah Simmons zwei unerfahrene Kräfte ins Rennen, die womöglich viel Lehrgeld bezahlen müssen.

Anders sieht es bei den Cornerbacks aus. Mit Byron Murphy, Darqueze Dennard und Neuzugang Malcolm Butler gibt es ein großes Gedränge von guten Spielern. Bei den Safeties dürfte Budda Baker seinen Starter-Slot sicher haben, daneben kämpfen Jalen Thompson, Deionte Thompson und Charles Washington um den zweiten Spot.

Player to watch: Kyler Murray

Der Quarterback geht in seine dritte Saison und muss den nächsten Schritt machen, wollen die Cardinals im Kampf um die Playoffs ein Wörtchen mitreden. In der vergangenen Spielzeit steigerte er sich beim Laufspiel (elf Rushing Touchdowns) und wurde auch deutlich weniger gesackt. Nun muss sich Murray auch bei den Pass-Skills steigern, 26 Touchdowns aber auch zwölf Interceptions bei einem Quarterback-Rating von 94,3 wie im vergangenen Jahr reichen nicht. Hierbei könnte die Investition in die Besetzung der Receiver-Positionen der Cardinals helfen.

Prognose:

Während die Offense durchaus gehobenem NFL-Niveau entspricht, gibt es in der Cardinals-Defense doch noch das eine oder andere Fragezeichen. Außerdem muss sich Murray definitiv steigern, will das Team aus der Wüste ein Wörtchen um die Playoffs mitreden. In einer starken und auch ausgeglichenen NFC West wird dies schon schwer genug -

Platz vier in der Division.

Vorsaison: 10-6 / Platz 2 - Aus in der Divisional Round gegen die Green Bay Packers

Wichtige Neuzugänge: Matthew Stafford, DeSean Jackson

Wichtige Abgänge: Jared Goff, Gerald Everett

Offense:

Bei den Rams wird alles von einem Mann überschattet: Matthew Stafford. In einem Monster-Trade lotste das Team den langjährigen Lions-Quarterback nach Kalifornien und schickte dafür Jared Goff nach Detroit. Stafford, der bei seinem Ex-Team selten sein ganzes Repertoire zeigen konnte, soll es Head Coach Sean McVay erlauben, wieder mehr Kreativität ins Playbook zu bringen.

Als Anspielstationen stehen auch in der kommenden Saison Cooper Kupp und Robert Woods zur Verfügung, auch Neuzugang DeSean Jackson sollte eine Rolle spielen. Bei den Tight Ends darf sich Tyler Higbee nach dem Abschied von Gerald Everett über die Führungsrolle freuen.

Doch während es bei den Passempfängern exzellent aussieht, muss die Franchise auf der Running-Back-Position eine bittere Schwächung verkraften. Cam Akers zog sich kürzlich im Training einen Achillessehnenriss zu und fällt für die komplette Saison aus. Darrell Henderson steht nun im Backfield als Ersatz bereit. Die restlichen Backups haben kaum Erfahrung. Gut möglich also, dass das Team um den neu verpflichteten Offensive Coordinator Kevin O'Connel noch einmal auf dem Markt zuschlägt.

Defense:

Auch für die Defense wurde ein neuer Coordinator verpflichtet. Seit Februar ist Thomas Brown im Amt. Mit Aaron Donald, Defensive Player of the Year, und dem besten Cornerback der Liga, Jalen Ramsey, hat dieser zwei absolute Granaten im Kader. Auch Linebacker Leonard Floyd und Cornerback Darious Williams versprechen Top-Niveau. Zudem verstärkte sich das Team im Draft mit mehreren Defensiv-Spielern, darunter Safety Jordan Fuller.

In der vergangenen Saison war die Rams-Defense in Sachen Scoring die zweitbeste der gesamte Liga. Gründe, warum sich das gänzlich ändern sollte, gibt es nicht.

Player to watch: Matthew Stafford

Um ihn dreht sich aktuell beinahe alles. Immer wieder hieß es in den vergangenen Jahren, Stafford könne sein Potenzial nur nicht voll ausschöpfen, weil die Mitspieler in Detroit nicht gut genug seien.

Erst vor wenigen Monaten lobte ihn Packers-Quarterback Aaron Rodgers in der Show von Pat McAfee und erklärte, Stafford bekomme nicht die Anerkennung, die er verdiene. In L.A. gibt es keine Ausreden. Die Voraussetzungen sind ideal, jetzt kann und muss der einstige First-Overall-Pick zeigen, dass er wirklich aus jedem Armwinkel werfen kann, wie ihm A-Rod bescheinigt hat.

Prognose:

In der vergangenen Saison reichte es für zehn Siege - die sollten locker zu schaffen sein. Natürlich ist die Konkurrenz stark, aber die Rams sind dennoch leichter Favorit in der Division. Spannend dürfte zu beobachten sein, wie sich das Spiel unter den vielen neuen Coaches entwickelt. Neben Offense und Defense Coordinator wurden nämlich auch viele Positionstrainer ausgetauscht -

Platz 1 in der Division.

Vorsaison: 6-10 / Platz 4 - Playoffs verpasst

Wichtige Neuzugänge: Trey Lance, Maurice Hurst

Wichtige Abgänge: Richard Sherman, Josh Rosen

Offense:

Seit dem Super Bowl im Februar 2020 ging es bei den 49ers vor allem abwärts. Die vergangene Saison war geprägt von unzähligen Verletzungen - doch damit soll nun Schluss sein. Das Team von Head Coach Kyle Shanahan will nach Division-Platz vier in der vergangenen Spielzeit neu angreifen.

Offensiv liegt das Hauptaugenmerk dabei vor allem auf einer Frage: Wer agiert als Starting Quarterback? Im Draft tradete das Team nach oben und gab zudem mehrere Top-Picks ab, um sich an Position drei Trey Lance zu sichern. Er tritt nun im direkten Duell gegen Routinier Jimmy Garoppolo an.

Cheftrainer Shanahan sprach bereits "Jimmy G" die Starterrolle zu, ob das so bleibt ist allerdings fraglich.

Das Receiving Corps der 49ers sieht ebenfalls vielversprechend aus. Neben Top-Tight-End George Kittle, der nach seiner Verletzung zurückkommt und auch als Blocker große Bedeutung hat, stehen mit Brandon Aiyuk und Deebo Samuel junge und hungrige Receiver in den Startlöchern.

Verbessern muss sich im Vergleich zur Vorsaison das Laufspiel. Raheem Mostert wird die Running-Back-Gruppe wohl als Leader anführen, die Rookies Elijah Mitchell und Trey Sermon zeigten in der Vorbereitung aber bereits gute Ansätze. Die Touches dürften auf viele Schultern verteilt werden.

Defense:

Die langjährige Stütze Richard Sherman ist zwar weg, das dürfte dem Team aber nicht allzu viel ausmachen. Defensive End Nick Bosa, der fast die gesamte Saison 2020 mit einem Kreuzbandriss verpasste, ist endlich zurück. Dazu dürfte Linebacker Fred Warner, der in der Offseason mit einem Mega-Vertrag ausgestattet wurde, nur so vor Selbstvertrauen strotzen.

In der Spitze ist die D-Line nicht mehr ganz so stark wie früher, in der Tiefe aber variabel und vielseitig. Defensive Coordinator DeMeco Ryans dürfte also so manches Mal rotieren.

Player to watch: Brandon Ayiuk

Der Receiver geht in sein zweites Jahr. In seiner Rookie-Saison zeigte er bereits seine außergewöhnlichen Fähigkeiten. Und das, obwohl Ayiuk von einer Verletzung zurückgeworfen wurde. In ihm steckt eine Saison mit mehr als 1000 Receiving Yards - unabhängig von der Quarterback-Frage.

Prognose:

Eigentlich sieht in San Francisco alles sehr gut aus. Die Verletzten sind zurück, der Kader wurde punktuell verstärkt und mit Trey Lance wartet ein bärenstarker Rookie-Spielmacher. Das größte Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Die NFC West ist eine der Top-Divisions der Liga, schwache Teams gibt es nicht. Für einen Playoff-Run darf man sich also keine Durststrecken erlauben -

Platz zwei in der Division.

Vorsaison: 12-4 / Platz 1 - Aus in der Wild Card Round gegen die Los Angeles Rams

Wichtige Neuzugänge: Gabe Jackson, Cameron Scarlett

Wichtige Abgänge: Jarran Reed, Greg Olsen, Aldon Smith

Offense:

In der vergangenen Spielzeit zeigte sich bei den Seahawks ein zweigeteiltes Bild. In der ersten Saisonhälfte lieferte eine der passlastigsten Offenses Spektakel ohne Ende. Dann allerdings folgte der Einbruch.

Selbst Quarterback-Superstar Russell Wilson, der sich nach einer turbulenten Zeit inzwischen auf einen Verbleib mit den Seahawks verständigt hat, unterliefen mehrere kostspielige Fehler. Noch einmal sollte das Team von Head Coach Pete Carroll nicht derart abbauen, zumal mit dem neuen Offensive Coordinator Shane Waldron ohnehin frischer Wind reinkommt und Spielmacher Wilson bereits Super-Bowl-Ambitionen formuliert hat.

Mit Tyler Lockett und D.K. Metcalf ist die Spitze des Receiving Corps über jeden Zweifel erhaben. In der Tiefe wird es dagegen etwas dünner. Bei den Tight Ends gibt es noch keine klare Nummer eins. Will Dissly wäre sie gerne, Neuzugang Gerald Everett, der von Division-Rivale L.A. Rams nach Seattle kam, beansprucht diese Position ebenfalls und hat in Coach Carroll einen großen Fürsprecher.

Chris Carson, den das Team hielt, geht derweil als Running Back Nummer eins in die Saison. Rashaad Penny und Deejay Dallas hoffen aber ebenfalls auf Touches.

Die O-Line gehört nicht zu den stärksten der Liga - das hat Wilson in der Regel aber noch selten von außergewöhnlichen Aktionen abgehalten. Mit Gabe Jackson bekommt sie immerhin ein wenig Verstärkung.

Defense:

Die Defense ist die Schwachstelle der Seahawks. Der so wichtige Tackle Jarran Reed ist weg, ein Nachfolger noch nicht gefunden. Aktuell kämpfen Rasheem Green und Bryan Mone um diese Rolle.

Ordentlich Masse hat das Team auf den Edge-Positionen, ein angsteinflößender Nummer-1-Pass-Rusher scheint aber nicht dabei zu sein.

Die Linebacker werden selbstverständlich auch in der kommenden Saison von Bobby Wagner angeführt. Er sollte der Dreh- und Angelpunkt der Defensive sein. Große Fragezeichen gibt es aber auf der Cornerback-Position. Shaquill Griffin ist nicht mehr da, ein vernünftiger Ersatz wurde nicht verpflichtet.

Linebacker Jamal Adams ist in der Secondary gesetzt - drum herum sind verschiedenste Kombinationen möglich.

Player to watch: Gerald Everett

In der Offseason kam der Tight End von den Los Angeles Rams. Nach Meinung von Head Coach Carroll wird Everett die größte Verstärkung für die Offense. In einem Interview mit "710 ESPN Seattle" schwärmte er: "Er ist, glaube ich, die schickste, am besten aussehende Receiver/Tight End-Mischung, die wir je hatten. Er kann fantastisch laufen, nachdem er den Ball gefangen hat, er ist aggressiv, ein guter Blocker und er kennt das System in- und auswendig. Er ist eine richtige Bedrohung im Passing Game. Er dürfte ein großer Faktor bei Third Downs werden."

Prognose:

Die Brillanz von Spielmacher Wilson ist unbestritten, das Talent der Receiver ebenfalls. Da die Bedeutung einer stabilen Defense aber nicht hoch genug einzuschätzen ist, muss die gesamte O-Line stets exzellent liefern, um die ein oder andere Schwäche der Defensive auszugleichen.

Kein leichtes Unterfangen in einer Division dieser Stärke -

Platz drei in der Division.

