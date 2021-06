München - Auch ranNFL-Experte Patrick Esume zauberte die Nachricht ein Lächeln auf die Lippen. Die NFL kommt nach Deutschland! Am Mittwoch kündigte die Liga an, nach einer geeigneten Partnerstadt zu suchen, Details blieben dabei offen.

In einem Instagram-Live mit ran-Netman Christoph Dommisch versuchte der Hamburger ein wenig Licht ins Dunkeln zu bringen und erklärte: "Es wird schon nächstes Jahr ein Spiel in Deutschland geben, da bin ich mir sicher. Die NFL hat schon mit einigen Städten und Stadien gesprochen."

Esume: "Es wird auf München oder Berlin hinauslaufen"

Doch wo wird gespielt? Esume sieht vor allem drei Städte als geeignet: Berlin, Dortmund und München. "Die Stadien sind alle groß genug und auch Dortmund wäre verdammt geil. Aber die Stadt kennt in Amerika kaum einer, deswegen wird es auf München oder Berlin hinauslaufen."

Für die Hauptstadt spreche vor allem die gute Anbindung zu weiten Teilen Europas, auch das Olympiastadion sei mit seiner Kapazität sowie der großen Auslaufbahn rund um den Rasen optimal geeignet.

Teams an der Ostküste geeignet - Doubleheader mit London?

"München hat auch ein großes Stadion, zudem ist für die Amerikaner Bayern ohnehin typisch deutsch", sagt Esume, der sich zudem bereits auf mögliche Teams festlegt: "Aus der AFC West und NFC West wird es, glaube ich kein Team sein. Alles, was an der Ostküste liegt, die Patriots, die Giants, die Jets, die Ravens oder auch die Jaguars sind gute Kandidaten."

Auch ein "Doubleheader" in Kombination mit dem Spiel in London hält der 47-Jährige für möglich: "Ich kann mir gut vorstellen, dass zwei Teams in London spielen und eines davon dann eine Woche drauf in Deutschland. Das wäre auch logistisch sinnvoll."

Schlussendlich sei es aber ohnehin "völlig egal" wer kommt, denn: "Das ein Regular-Season-Spiel der NFL in Deutschland stattfindet, ist das, was wir uns immer gewünscht haben."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Appleund Android.