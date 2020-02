XFL

XFL-Star Tarpley: Rückkehr nach überraschendem NFL-Rücktritt

A. J. Tarpley trat nach nur einem Jahr in der NFL zurück und ging als Aktienbroker an die Wall Street. Nun möchte er wieder zurück in die stärkste Footballliga der Welt. Die DC Defenders in der XFL sollen sein Sprungbrett sein.