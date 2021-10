München - Es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften mit widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen hatten: Am Ende setzten sich die Indianapolis Colts mit 30:18 gegen die San Francisco 49ers durch. Garant dafür war vor allem die Defense der Colts, die insgesamt vier Turnover erzwang.

Dabei starteten die Kalifornier bei strömendem Regen gut in die Partie. Running Back Elijah Mitchell veredelte den ersten Drive mit einem 14-Yards-Lauf in die Endzone. Der Extrapunkt von Kicker Joey Slye ging daneben, dafür verwandelte er im ersten Quarter zwei Field Goals.

Horror-Start für die Colts

Ganz anders war die Lage bei den Colts: Running Back Jonathan Taylor unterlief gleich im ersten Drive ein Fumble. Auch Carson Wentz fumbelte im ersten Viertel. Doch die "Indy"-Offense fing sich: Erst fing Tight End Mo Alie-Cox eine Touchdown-Pass, dann begünstigte ein Fumble der Gastgeber einen Rushing-Touchdown von Carson Wentz. Nach einer verpassten Two-Point-Conversion ging es mit 13:12 aus Sicht der Gäste in die Halbzeit.

Colts-Star Taylor erlief den einzigen Touchdown im dritten Viertel. Indianapolis ging mit einer Führung von acht Punkten in den Schlussabschnitt. Nach einem Touchdown-Pass von Garoppolo auf Deebo Samuel wurde es nochmal kurzzeitig spannend.

Garoppolo Turnover sorgt für Entscheidung

Den Colts gelang ein weiteres Field Goal. Dann rutschte Samuel ein Garoppolo-Pass durch die Hände und landete in den Armen von Colts-Cornerback Xavier Rhodes. Im darauffolgenden Drive sorgte Michael Pittman mit einem Touchdown für die Vorentscheidung.

Wentz brachte 17 seiner 26 Pässe für 150 Yards an den Mann und registrierte zwei Touchdown-Pässe und einen Fumble. Garoppolo kam zwar auf 181 Passing Yards und einen Touchdown-Pass, ihm unterliefen allerdings auch zwei Interceptions und ein Fumble.

Für die 49ers war es bereits die vierte Niederlage in Folge. Mit einer 2-4-Bilanz müssen sie hart kämpfen, um den Anschluss an die Wild-Card-Plätze für die Postseason nicht zu verlieren. Die Colts finden mit ihrem zweiten Sieg in Serie so langsam zu ihrer Form. Mit einer Bilanz von 3-4 haben Wentz und co. aber auch noch viel Arbeit vor sich, wenn es für die Postseason reichen soll.

