München - Die nächsten deutschen Football-Hoffnungen sind in Lauerstellung: Die NFL sucht wieder neue Talente außerhalb der USA, die sich für das 2017 ins Leben gerufene International Player Pathway Program empfehlen wollen. Durch das Programm hatte zum Beispiel Jakob Johnson den Sprung in die NFL zu den New England Patriots geschafft.

Zum Auftakt der Talentesuche findet am 12. Oktober im Tottenham Hotspur Stadium in London der "International Combine" statt, der an den NFL Combine angelehnt ist. Bei speziellen Übungen sollen die bis zu 50 Talente zeigen, was sie drauf haben.

Zwölf deutsche Talente dabei

Unter den Talenten sind auch einige deutsche Spieler wie Jan Bombek und Jon Levi Krause von ELF-Finalist Hamburg Sea Devils sowie Jan-Hendrick Hoffmeyer und Yannic Kiehl von Finalgegner Frankfurt Galaxy. Die beiden Teams stehen sich am Sonntag in Düsseldorf im ELF Bowl (ab 14:30 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) gegenüber. Insgesamt stehen zwölf Deutsche auf der Combine-Liste.

Apropos: Auch von anderen ELF-Teams haben zahlreiche Spieler Einladungen zum Combine bekommen.

Wie geht es nach dem Talente-Tag weiter? Eine ausgewählte Anzahl an Spielern, die bestimmte Leistungsstandards erfüllen und das Potenzial haben, in der NFL zu spielen, werden nach dem Combine eingeladen, im Rahmen des International Player Pathway Program drei Monate lang in den USA zu trainieren.

Nach der Trainingsphase in den USA wiederum wird die Gruppe der Spieler noch einmal verkleinert, und eine ausgewählte Anzahl wird für die Saison 2022 an NFL-Teams vermittelt. In der Hoffnung, es wie Johnson am Ende tatsächlich in den endgültigen Kader eines NFL-Teams zu schaffen.

Die folgenden Spieler haben eine Einladung zum Combine erhalten

Vorname Name Position Land Team Joshua Addams RB Großbritannien ex-London Irish (Rugby) Samson Alabi RB Großbritannien London Blitz Leon Balogh DL Österreich Vienna Vikings Silvan Barelds TE Deutschland Dusseldorf Panthers Maceo Beard DB Frankreich Potsdam Royals Connor Bolton OL Großbritannien London Warriors Jan Bombeck DL Deutschland Hamburg Sea Devils Max Bruder OL Deutschland Leipzig Kings Brandon Camara TE Frankreich Marseille Blue Stars Mbaeteka Chigbo Roy OL Nigeria Up Rise Academy Haggai Chisom Noubuisi OL Nigeria Up Rise Academy Lawrence Cornwall-Baptiste OL Großbritannien London Warriors Marcel Dabo DB Deutschland Stuttgart Surge Boris Degas LB Frankreich Bordeaux Lions Emmanuel Falola LB Großbritannien Kent Exiles Jan-Hendrick Hoffmeyer OL Deutschland Frankfurt Galaxy Jai-Albert Jackson DL Großbritannien Stuttgart Surge Yannic Kiehl OL Deutschland Frankfurt Galaxy Fabian Kratz OL Deutschland Cologne Centurions Amos Laoye OL Belgien Potsdam Royals Lance Leota DL Neuseeland Leipzig Kings John Levi Krause TE Deutschland Hamburg Sea Devils Daniel Marshall TE Großbritannien Swansea University Igor Mašlanka TE Slowakei Wroclaw Panthers Arthur Mbahin DL Großbritannien Tamworth Pheonix Enzo Mensah LB Italien Milano Seamen Yoann Miangue DL Frankreich Dresden Monarchs Leonel Misangumukini DL Österreich Vienna Vikings Wael Nasri OL Deutschland Frankfurt Galaxy Aymeric Nicault WR Frankreich Potsdam Royals Adedayo Odeleye DL Großbritannien Berlin Thunder Kehinde Oginni Hassan TE Nigeria Up Rise Academy Yoshihito Omi WR Japan Leipzig Kings Andy Owusu RB Großbritannien Kent Exiles Lukas Ruoss LB Schweiz Potsdam Royals Flamur Simon LB Deutschland Dusseldorf Panthers Jacob Smilie RB Großbritannien ex-Swinton Lions (Rugby) Shawn Tuione DL Neuseeland N/A Chad Walrond DB Großbritannien Allgau Comets Robin Wilzeck WR Deutschland Dresden Monarchs Filip Zacok DL Finnland Seinajoki Crocadiles Aslan Zetterbeg DL Schweden Leipzig Kings Janos Zilai LB Ungarn Fehervar Enthroners Raphel Zistler DL Deutschland Schwäbisch Hall Unicorns

