München - In Week 7 der aktuellen NFL-Saison treffen die noch ungeschlagenen Arizona Cardinals auf die Houston Texans. Für einen Spieler dürfte es eine ganz besondere Partie werden. J.J. Watt trifft zum ersten Mal seit seiner Entlassung im Februar 2021 auf sein altes Team.

"Da sind so viele Leute, die ich nicht kenne."

Zehn Saisons lang hat J.J. Watt das Trikot der Houston Texans getragen. Seine beste Zeit erlebte er zwischen 2012 und 2015. In vier Saisons gelangen ihm 69 Sacks. Der mittlerweile 32-Jährige war damals sogar ein ernsthafter MVP-Kandidat - und das als Defensivspieler. Im Februar dieses Jahres entließen ihn die Texans jedoch. In den letzten Jahren hatte Watt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.

Watt schloss sich den Arizona Cardinals an. Nun trifft er also zum ersten Mal auf sein ehemaliges Team. Bei den Houston Texans hat sich seit seinem Abgang jedoch einiges verändert: "Es ist nicht die gleiche Organisation, an die ich mich erinnere und von der ich ein Teil war. Da sind so viele Leute, die ich nicht kenne."

Der Defensive End meint damit vor allem den umgekrempelten Kader und stellt klar: "Es ist nicht so (besonders), wie viele Leute vielleicht denken. Wenn ich auf das Roster schaue, es wurde so viel verändert, sehe ich nur noch eine Handvoll Menschen mit denen ich im letzten Jahr noch gespielt habe."

Trotzdem schmerze es ihn zu sehen in welcher Lage sich die Houston Texans befinden. Er erklärte, dass er gerne irgendwann wieder zurück nach Houston kommen würde. Ob als Spieler oder nach der Karriere ließ er offen.

