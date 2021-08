München - Als die Jacksonville Jaguars 2017 das letzte Mal in den Playoffs standen, galten sie als eines der heißesten Teams der Liga.

Mit vielen jungen Talenten ausgestattet, sollten sie eigentlich über Jahre hinweg als sicherer Playoff-Kandidat feststehen.

Doch die Euphorie in Florida währte nur kurz. Schon in der folgenden Saison fiel das Team durch Verletzungen und Trades auseinander. In der vergangenen Spielzeit zogen die Verantwortlichen einen radikalen Schlussstrich und drehten den Kader mit der Abgabe einiger Star-Spieler auf links.

Mit einem jungen und talentierten Kern soll nun der Umbruch abgeschlossen werden.

Hoffnung auf College-Coach Urban Meyer

Als wichtigste Amtshandlung sehen die Jaguars-Verantwortlichen die Verpflichtung von Head Coach Urban Meyer, der Doug Marrone nach vier Jahren an der Seitenlinie ablöste. Der 57-Jährige gilt zwar schon als alter Hase im Football-Business, seine Erfolge feierte er jedoch bislang ausschließlich am College. Für ihn ist es seine erste Station als Head Coach in der NFL.

Meyer ist ein Head Coach der alten Schule und will auch im Training vollen Einsatz seiner Spieler sehen. Meyers Devise: nicht schön spielen lassen, sondern Spiele gewinnen. Auch deshalb will der zweifache College-Champion von einem Übergangsjahr nichts wissen.

"Es gibt keinen Vier-Jahres-Plan. Das ist diesen Spielern nicht fair gegenüber. Es gibt einen Ein-Jahres-Plan", sagte er gegenüber dem "NFL Network". Seit seiner Ankunft in Florida habe er immer wieder betont, für keinen langfristigen Umbruch bereit zu stehen. Er will mit seinen Spielern Erfolg - am besten schon in der kommenden Saison.

Trevor Lawrence als langfristiger Heilsbringer?

Obwohl sich Meyer bislang nicht auf Erstrundenpick Trevor Lawrence als Starter festlegen will, gilt es in Experten-Kreisen als sicher, dass der 21-Jährige im September die Nummer eins bei den Jaguars sein wird. Der Quarterback gilt als einer der größten Rohdiamanten, die jemals vom College in die NFL kamen.

Dennoch muss sich Lawrence unter Meyer zunächst beweisen, wie jeder andere Spieler auch. Auf ein Jahr zur Akklimatisierung ohne Druck darf der junge Spielmacher wohl nicht hoffen: "Wenn er nicht der Quarterback ist, mit dem wir gewinnen können, müssen wir eine Entscheidung treffen", erklärte Meyer.

Gleichwohl wollen die Coaches alles daran setzen, dass der Hoffnungsträger eine erfolgreiche erste Saison spielt. Im Mittelpunkt steht hier auch der körperliche Schutz des ehemaligen Stars der Clemson Tigers. Mit besonderen Spielzügen und angepasstem Spielstil soll auf die Verteidigungen der Gegner reagiert werden.

"Er ist ein junger Quarterback, wenn er unser Starter ist, wird er also häufig geblitzt werden", erklärte Passspiel-Koordinator Brian Schottenheimer dem "NFL Network". Doch: "Er erkennt die Situationen sehr gut und hat eine passende Antwort parat."

An fehlenden Anspielstationen dürfte es Lawrence ohnehin nicht mangeln.

Offensive mit Potenzial zum Spektakel

Das Front-Office der Jaguars hat seine Hausaufgaben erledigt und Lawrence ein Waffenarsenal mit großem Potenzial zur Seite gestellt. Mit D.J. Chark, Marvin Jones Jr. und Laviska Shenault hat Jacksonville drei variable Wide Receiver in ihren Reihen, die alle im Eins-gegen-eins bestehen können.

Neben Lawrence wählten die Jaguars im Draft Running Back Travis Etienne aus, der schon am College mit dem Quarterback zusammen in einer Mannschaft spielte. Er soll im Spiel der Jaguars die "Safety Option" werden, zu der Lawrence im Zweifel einen Wurf auf kurze Distanz anbringen kann. Im Training Camp war Etienne zudem eher als weiterer Receiver im Einsatz.

All diese unterschiedlichen Anspielstationen sollen es Lawrence in dessen Debüt-Saison erleichtern, den Ball loszuwerden. Mit einer soliden Offensive Line, die noch weiter Luft nach oben hat, haben die Jaguars sicher das Potenzial, sich zu einer der besseren Offensiven der Liga zu entwickeln.

Es zählt nur das Gewinnen

Es wäre vermessen zu sagen, dass sich die Jaguas schon im Win-now-Modus befinden. Das Team ist sehr jung und talentiert, doch es dürfte noch ein bis zwei Jahre dauern, bis sich die einzelnen Elemente gefunden haben. Dennoch ist auch schon in dieser Saison ein gewisser Erfolgsdruck zu verspüren.

Head Coach Meyer will frühzeitig feststellen, auf welche Spieler er sich in Zukunft verlassen kann - unabhängig von der Größe des Namens. Im Training Camp gibt es für ihn nur Gewinner und Verlierer, die er anhand von speziellen Einheiten ermittelt. Danach will er entscheiden, welche Spieler es letztlich in den 53-Mann-Kader schaffen.

Dazu passen auch die jüngsten Gerüchte um Cornerback C.J. Henderson. Obwohl der 22-Jährige 2020 in der ersten Runde des Drafts ausgewählt wurde, sind die Jaguars "ESPN" zufolge zu einem Trade bereit. Das zeigt deutlich: In Jacksonville ist kein Spieler unantastbar, es zählt einzig der Erfolg des Teams.

Wohin die Reise in der ersten Saison von Meyer und Lawrence geht, lässt sich wohl erst nach einigen Spielen sagen.

Doch egal wie jung und unerfahren die Spieler auch sein mögen: Das größte Ziel ist es, möglichst viele Partien zu gewinnen - koste es, was es wolle.

Sebastian Kratzer

