München/Cincinnati - Ein Field Goal von Evan McPherson besiegelte die 21:24-Pleite der Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals im Thursday Night Game.

Urban Meyer, Head Coach der Jaguars, zeigte sich nach der knappen und vor allem vermeidbaren Niederlage frustriert.

Bengals-Pleite für Meyer "herzzerreißend"

"Es ist herzzerreißend. Das ist eine Umkleidekabine mit gebrochenem Herzen, also müssen wir sie zurückholen", äußerte sich der Trainer im Anschluss an die Begegnung.

Tatsächlich war für seine Mannschaft mehr möglich, die 14:0-Führung zur Halbzeit brachte nicht die erhoffte Sicherheit. Stattdessen drehte Bengals-Quarterback Joe Burrow im zweiten Durchgang auf und führte sein Team zum Sieg.

Auf ein solches Erfolgserlebnis wartet die Franchise aus Florida schon seit über einem Jahr, die Pleite gegen Cincinnati bedeutete bereits die saisonübergreifend 19. Niederlage in Folge. Laut Meyer wird diese Negativserie aber bald ein Ende finden.

Jaguars-HC Meyer glaubt an Siege

"Normalerweise liege ich mit so etwas nicht falsch, ich sehe da drin einfach ein gutes Team. Ich sehe gute Jungs, gute Herzen und Jungs, die hart arbeiten. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich mich nicht irre. Dieses Team wird einige Spiele gewinnen", schlug der 57-Jährige selbstbewusstere Töne an.

Die Möglichkeit zur Aufbesserung der 0:4-Bilanz bietet sich Meyer, Rookie-Quarterback Trevor Lawrence und Co. am 10. Oktober. Dann gastieren die Tennessee Titans in Jacksonville.

