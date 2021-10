München/Foxborough - Die New England Patriots haben sich ein bekanntes Gesicht zurück in ihre Defense geholt.

Wie das NFL Network berichtet verstärkt Linebacker Jamie Collins die Defense von Bill Belichick zum dritten Mal nach 2013 und 2019.

Zuvor war Collins von den Detroit Lions entlassen worden.

Ehemaliger Zweitrundenpick und Pro Bowler

2013 hatten die Patriots Collins mit ihrem Zweitrundenpick im NFL Draft ausgewählt, in drei Jahren in New England sammelte er 236 Tackles, neuneinhalb Sacks, drei Interceptions und eine Berufung in den Pro Bowl 2015, ehe es ihn für viel Geld zu den Cleveland Browns zog.

2019 kam er als Free Agent zurück zu den Patriots und war Teil einer der stärksten Defenses der vergangenen Dekade. In einer Saison gelangen ihm 63 Tackles, sieben Sacks und drei Interceptions.

Sein statistisch bestes Jahr brachte ihm einen Dreijahres-Vertrag bei den Detroit Lions über 30 Millionen Dollar ein. Zwar wurde der Kontrakt in der Offseason umstrukturiert, dennoch müssen die Lions Collins in dieser Saison beinahe neun Millionen Dollar zahlen.

