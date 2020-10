Foxborough/München - Diese Worte wird man bei der NFL und auch bei der Spielergewerkschaft NFLPA nicht gerne hören.

Cornerback Jason McCourty von den New England Patriots hat die Corona-Protokolle der Liga in Frage gestellt, ob diese wirklich die Sicherheit der Spieler als oberste Priorität ansehen.

Als Beispiel für seine These nannte McCourty den Trip der Patriots zu den Chiefs am vergangenen Montag, nur drei Tage nachdem Quarterback Cam Newton positiv auf COVID-19 getestet wurde.

"Für sie geht es nicht um unsere Interessen"

"Abseits von unserem Team, die Menschen, die nicht unser Trainingsgelände betreten müssen, ob es die Liga oder die NFLPA ist, kümmern sich nicht um uns", sagte McCourty in einer Medienrunde. Er ergänzte: "Für sie geht es nicht um unsere Interessen, unsere Gesundheit oder unsere Sicherheit, sondern darum: 'Was können wir für Regelungen treffen, die sich gut anhören, gut aussehen und dabei trotzdem Spiele ermöglichen.'"

"So habe ich persönlich in dieser Situation gelernt, dass es an uns selbst auf diesem Gelände liegt, aufeinander aufzupassen", meinte McCourty.

McCourty isoliert sich im Hotel

Der Cornerback selbst hat sich für die laufende Saison in einem Hotel von seiner Familie isoliert. "Das war der Plan, ich sprach mit meiner Frau darüber, bevor die Saison überhaupt angesetzt wurde. Aber wir leben in einer Pandemie, da kannst du nicht davon ausgehen, dass wir nie einen positiven Test haben werden. Also werde ich mich isolieren und solange weg bleiben, bis alles in geregelten Bahnen verläuft. Erst dann werde ich in mein Haus zurückkehren."

In Woche fünf trifft McCourty mit den Patriots am Montag auf die Denver Broncos.

