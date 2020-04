München - Quarterback Joe Burrow ist der mutmaßliche Nummer-Eins-Pick im diesjährigen NFL-Draft (in der Nacht vom 23. auf den 24. April, ab 1:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Doch nun warnt eine NFL-Legende den Gewinner der Heisman Trophy vor dem Start in der NFL. "Er rief mich an und fragte nach ein paar Dingen, die ich als Rookie gemacht habe, die er auch machen könnte", erklärte Ex-Quarterback Peyton Manning bei "ESPN".

Manning warnt Burrow: "Es wird dort einige Probleme geben"

Manning ergänzte: "Ich sagte ihm: 'Wenn du der erste Pick im NFL-Draft bist, kommst du zu einem Team, das den ersten Pick verdient hat. Es wird dort einige Probleme geben. Es gibt einen Grund, dass die Bengals an erster Stelle wählen dürfen in diesem Jahr.'"

Im vergangenen Jahr legten die Cincinnati Bengals eine Bilanz von 2-14 hin, während Burrow mit LSU in 15 Spielen ungeschlagen blieb und obendrein zum besten Spieler der Saison ausgezeichnet wurde.

Ratschlag für Rookie-Quarterbacks

Manning erinnerte daran, dass auch seine Rookie-Saison 1998 schwierig war. Bei den Indianapolis Colts warf er damals 28 Interceptions und verlor in einem Jahr mehr Spiele, als an der University of Tennessee, wo er zuvor vier Jahre spielte. Doch im Lauf der Jahre wurde er zu einem der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte.

"Das ist es was ich Joe und all den anderen Rookie-Quarterbacks auf den Weg geben möchte: 'Dein Rookie-Jahr wird nicht das selbe sein wie deine letzte Saison am College. Aber wenn du lernst, wie schnell die Defensive ist, wie schnell du den Ball loswerden musst und wie Verteidigungen funktionieren wirst du ein besserer Spieler. Im nächsten Jahr oder zwei Jahre später kommst du dann richtig ins Rollen."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.