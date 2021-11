Frankfurt am Main (SID) - Der deutsche Footballer Jakob Johnson bleibt in der US-Profiliga NFL mit den New England Patriots auf Erfolgskurs. Durch das 25:0 gegen die Atlanta Falcons feierte das Team aus Foxborough bereits den fünften Sieg nacheinander und überzeugte dabei vor allem in der Defensive.

Durch den Erfolg erhöhte das Team von Headcoach Bill Belichick zudem weiter den Druck in der AFC East auf die Buffalo Bills. Bei einer Niederlage des Konkurrenten am Sonntag gegen die Indianapolis Colts könnten Johnson und Co. die Führung übernehmen.