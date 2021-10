München - Josh Gordon ist nur noch einen kleinen Schritt von der endgültigen Rückkehr auf ein NFL-Spielfeld entfernt.

Nachdem die Kansas City Chiefs den streitbaren Wide Receiver Ende September unter Vertrag genommen und in ihr Practice Squad aufgenommen hatten, könnte der 30-Jährige am kommenden Wochenende erstmals seit 2019 wieder ein Spiel bestreiten.

Denn die Chiefs beriefen den Wide Receiver in den 53-Mann umfassenden Kader.

Mahomes: "Er ist ein großer Receiver"

Defensive End Joshua Kaindoh wurde Anfang der Woche auf die Injury/Reserve-Liste gesetzt, sodass ein Platz im Kader frei wurde. Der Rookie hatte sich im Spiel gegen die Philadelphia Eagles am Knie verletzt.

Diesen freien Spot bekam nun Gordon, der eigentlich ein paar Wochen Eingewöhnungszeit bei den Chiefs bekommen sollte.

Quarterback Patrick Mahomes freut sich bereits auf sein neues Ziel: "Er ist eine großer Receiver. Er wird einer dieser Typen sein, den selbst wenn er gedeckt ist, anwerfen kann und er macht trotzdem Plays. Ich freue mich, mit ihm zu arbeiten."

Gordon ist mit 1,91 Metern hoch gewachsen und seit 2012 in der Liga. Damals wurde er in der zweiten Runde des Drafts von den Cleveland Brown gepickt und führte die Liga ein Jahr später in Receiving Yards an.

Nach einigen Eskapaden abseits des Spielfeldes hat der 30-Jährige allerdings schon einige Sperren hinter sich. Unter anderen wegen der Einnahme unerlaubter Substanzen in seiner Zeit bei den Seattle Seahawks zwischen 2019 und 2020.

