München - Josh Gordon will zurück in die NFL. Der Wide Receiver hat seine Behandlung abgeschlossen und will wieder auf das Spielfeld, so NFL-Insider Adam Schefter via Twitter. Das letzte Wort aber hat NFL-Commissioner Roger Goodell.

Ende 2020 wurde Gordon von der NFL auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Gordon spielte während seiner bisherigen Karriere für die Cleveland Browns, die New England Patriots und die Seattle Seahawks. 2013, in Diensten der Browns, war Gordon Receiving-Yards-Leader der NFL. Auf dem Papier ist er Super Bowl-Sieger der Saison 2019, auch wenn er während der Playoffs nicht spielte.

Nach vielen Eskapaden will er seine NFL-Karriere nun noch einmal "neu" starten.

