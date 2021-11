München - So haben sich das die Verantwortlichen der Tennessee Titans mit Sicherheit nicht vorgestellt.

In nur sechs von neun möglichen Spielen stand Neuzugang Julio Jones für die Titans auf dem Feld, in mehreren davon musste er frühzeitig runter. Dabei warfen den Star-Receiver immer wieder kleinere Verletzungen zurück, sodass er gerade einmal auf 336 Receiving Yards kommt.

Ein Touchdown für seinen neues Team blieb dem 32-Jährigen bislang verwehrt. Bis sich das Investment von Tennessee in ihn also auszahlt, dürfte noch etwas Zeit vergehen.

Julio Jones fehlt mehrere Wochen

Nachdem er sich in Week 9 erneut am Oberschenkel verletzt hatte, setzten ihn die Titans am Samstag auf die Injured-Reserve-Liste. Damit fehlt er mindestens in den kommenden drei Spielen gegen die New Orleans Saints, die Houston Texans und die New England Patriots.

Den hohen Erwartungen an ihn wird der langjährige Star der Atlanta Falcons nach seinem Wechsel nach Tennessee noch nicht gerecht. Schließlich gaben die Titans für Jones einen Zweit- und Viertrunden-Pick nach Atlanta ab und zahlen dem Receiver im Schnitt fast 15 Millionen US-Dollar an Gehalt pro Saison.

Trotz seines fortgeschrittenen Alters kam Jones als einer der besten Wide Receiver der Liga zu den Titans und sollte mit Receiver-Kollege A.J. Brown ein unschlagbares Duo bilden. Die Verletzungsprobleme aus der vergangenen Saison holten den siebenmaligen Pro Bowler jedoch ein.

WR-Coach: "Man kann ihm nichts vorwerfen"

Dass Jones aus sportlicher Sicht noch mithalten kann, steht außer Frage. Viel mehr häufen sich die Stimmen, dass sein Körper nach über zehn Jahren in der NFL nicht mehr viel Körner im Tank hat.

"Es hängt alles von seiner Gesundheit ab", erklärte auch Wide-Receiver-Coach Rob Moore gegenüber dem "Tennessean": "Man kann ihm nichts vorwerfen, wenn er nicht in der Lage ist, auf dem Feld zustehen", so der Titans-Coach.

So sei Jones von der Situation selbst frustriert und würde alles daran setzen, zurückzukommen. In den Playoffs sind die Titans dann ohnehin auf jede Unterstützung angewiesen, die sie kriegen können.

Titans kämpfen um tiefen Playoff-Run

Die Titans stehen mit einer Bilanz von 7 Siegen und zwei Niederlagen derzeit an der Spitze der AFC. Überstehen sie die Aufgaben gegen die Saints und die Patriots, wartet nach der Bye Week ein machbares Programm auf das Team von Head Coach Mike Vrabel - die Playoffs sind derzeit also ein absolut realistisches Ziel.

Dort könnte Quarterback Ryan Tannehill einen weiteren Receiver vom Kaliber Julio Jones mit Sicherheit gut gebrauchen. Nach der Verletzung von Superstar-Running-Back Derrick Henry liegt ohnehin deutlich mehr Druck auf den erfahrenen Signal-Caller.

Denn eines ist klar: Wollen die Titans mehr als nur eine Außenseiterrolle spielen, brauchen sie einen Jones in absoluter Top-Form. Gelingt dem Star-Receiver die Rückkehr auf den Platz, könnte sich das lange Warten in Tennessee doch noch ausgezahlt haben.

