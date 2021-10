München/Kansas City - Josh Gordon ist zurück in der NFL - und könnte schon bald wieder in einem Ligaspiel auflaufen.

Wenige Tage vor dem Aufeinandertreffen mit den Philadelphia Eagles haben die Kansas City Chiefs den Passempfänger unter Vertrag genommen und ihn mit einem Einjahresvertrag ausgestattet.

Chiefs: Reid von Gordon begeistert

Zunächst soll sich der ehemalige Seahawks-, Browns- und Patriots-Receiver im Practice Squad die nötige Fitness holen. Diese Entwicklung scheint derart positiv zu verlaufen, dass Gordon schon zeitnah in das Active Roster berufen werden könnte.

"Er ist ziemlich gut in Form, er hat ein bisschen weniger Körperfett als ich. Er ist durchtrainiert und wirklich fit", zitiert "USA Today Sports" Head Coach Andy Reid.

Wie das "NFL Network" berichtet, könnte der langjährige Skandalprofi schon in Woche 5 gegen die Buffalo Bills zu einem Einsatz in der hochkarätig besetzten Chiefs-Offense kommen. Für das Gastspiel bei den Philadelphia Eagles am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Livestream auf ran.de) ist Gordon indes noch keine Option.

Chiefs: Letzte Chance für Josh Gordon?

"Er spielt diese Woche nicht, aber er bereitet sich vor und lernt das Playbook. Er macht den mentalen Teil und wird dann auch ein wenig Rost abkratzen. Aber man kann sehen, dass er sehr talentiert ist. Ihr habt ihn alle schon spielen sehen, ich erzähle euch also nichts, was ihr nicht wisst - aber er ist sehr talentiert", lobt Reid den Pro Bowler von 2013.

Sein bislang letztes Spiel in der NFL bestritt Gordon im Dezember 2019 für die Seattle Seahawks, ehe er aufgrund von Verstößen gegen die Richtlinien zur Einnahme verbotener Substanzen gesperrt wurde.

Nach einer Behandlung, der Begnadigung im September dieses Jahres und der Verpflichtung durch Kansas City könnte die Wartezeit schon in der kommenden Woche ein Ende haben.

