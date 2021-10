Foxborough (SID) - Superstar Tom Brady ist bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte ein knapper Sieg in der US-Football-Liga NFL gelungen. Mit Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers gewann der 44 Jahre alte Quarterback bei den New England Patriots mit 19:17. Fast auf den Tag genau 20 Jahre zuvor hatte Brady sein NFL-Debüt für die Patriots gegeben, mit ihnen gewann er sechsmal den Super Bowl.

Die Bucs hatten bei ihrem dritten Saisonsieg allerdings Glück, dass Patriots-Kicker Nick Folk in der letzten Spielminute mit einem Field-Goal-Versuch aus 56 Yards nur die linke Torstange traf. Erst 2:02 Minuten vor dem Ende waren die Buccaneers durch ein Field Goal in Führung gegangen. Die Patriots stehen zum ersten Mal seit 2001 bei nur einem Sieg nach vier Spielen.

Brady zeigte eine durchschnittliche Leistung, brachte nur 22 seiner 41 Passversuche zu einem Empfänger, warf keinen Touchdown-Pass, stellte aber einen Rekord auf: Mit insgesamt 269 Yards übertraf er die Bestmarke des vor der Saison zurückgetretenen Drew Brees, der in seiner Karriere insgesamt 80.358 Yards geworfen hatte. Brady steht nun bei 80.560 Yards.

Durchwachsen lief der Spieltag für die Brüder St. Brown. Equanimeous St. Brown wurde von den Green Bay Packers kurzfristig in das Aufgebot für das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers berufen. Der einzige Pass, der Quarterback Aaron Rodgers beim 27:17-Sieg auf ihn warf, war unvollständig. Amon-Ra St. Brown fing sechs Pässe seines Quarterbacks Jared Goff, kassierte mit den Detroit Lions beim 14:24 bei den Chicago Bears aber die vierte Niederlage.

Die Las Vegas Raiders (3:0 Siege), die erst am Montag gegen die Los Angeles Chargers spielen, und die Arizona Cardinals (4:0) sind die einzigen noch unbesiegten Teams. Die Cardinals gewannen mit 37:20 bei den bisher ebenfalls noch ungeschlagenen Los Angeles Rams.