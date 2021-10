Glendale - Das letzte ungeschlagene Team ist gefallen. Die Green Bay Packers haben die bisher makellosen Arizona Cardinals mit 24:21 besiegt.

Es war ein echter Krimi zum Auftakt des 8. Spieltags.

Die Cardinals standen Sekunden vor Schluss an der Packers-Endzone, hätten mit einem Field Goal die Verlängerung erzwingen können. Doch Kyler Murray wagte einen letzten Pass in die Endzone - und wurde von Rasul Douglas gepickt - Interception, Packers-Football, Ende.

Packers scheitern an der 1-Yard-Linie

Zuvor hatten die Packers den Sieg schon fast aus der Hand gegeben. Erst wurde der vermeintliche Touchdown von Aaron Jones zum 30:21 mit etwa dreieinhalb Minuten auf der Uhr zurückgenommen und der Ball auf die 1-Yard-Linie gesetzt.

Die Packers spielten alle vier Versuche aus, scheiterten jedoch - unter anderem wegen einer Delay-of-Game-Strafe und eines getippten Passversuches.

Eine bittere Sequenz, vor allem vor der Hintergrund, dass sich Green Bay zuvor sehr effektiv gezeigt hatte. Aaron Rodgers warf in Abwensenheit seiner drei besten Receiver für solide 184 Yards und zwei Touchdowns - beide auf Randall Cobb -, bei keiner Interception. Zum Vergleich: Arizona verzeichnete insgesamt gleich drei Turnover.

Vor allem Green Bay Laufspiel war eine Macht: Jones, A.J. Dillon, Aaron Rodgers und Namensvetter Amari erliefen zusammen 151 Yards. Die Folge: Die Packers kontrollierten den Ball über 37 Minuten.

Packers in Week 9 Woche live bei uns

Green Bay (7-1) übernimmt mit dem Sieg die Spitzenposition in der NFC vor Arinzona (7-1). In der kommenden Woche reisen Rodgers und Co. ins Arrowhead zu den Kansas City Chiefs (Sonntag, 7. November, 22:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de).

Die Cardinals treten zeitgleich bei den San Francisco 49ers an.

