München - Die Quarterback-Diskussion in San Francisco scheint vorerst geklärt.

Anscheinend gab es wohl auch nie wirklich eine.

Head Coach Kyle Shanahan erklärte bei einem Pressetermin, dass es eine ganz klare Hierarchie gebe und Jimmy Garoppolo dabei eindeutig die Nummer eins ist. Rookie Trey Lance spielt dagegen vorerst noch die zweite Geige.

Dass immer wieder Fragen in diese Richtung aufkommen ist für den 41-Jährigen unverständlich. Dabei hatte er vor wenigen Wochen noch komplett andere Aussagen getätigt.

Shanahan: "Das ist nicht die Preseason"

Den Medienvertretern machte Shanahan auf der Pressekonferenz der 49ers eine Sache deutlich: "Trey ist unser Backup." Seine Aussagen vor wenigen Wochen habe man offenbar falsch interpretiert.

Während der Preseason hatte er noch verlauten lassen, ein sogenanntes "Zwei-Quarterback-System" zu spielen. Das hätte bedeutet, dass beide Spielmacher über die Saison zum Einsatz kommen und es keine klare Nummer eins gibt.

Doch dies galt offenbar ausschließlich für die Vorbereitung: "Das ist nicht die Preseason", machte Shanahan noch einmal deutlich. "Wir werden nicht die ganze Zeit wechseln. Trey wird für spezifische Spielzüge eingesetzt, die wir machen wollen. Er wird von Woche zu Woche besser, aber es gibt keine große Entscheidung jedes Mal. Wir erstellen einen Gameplan für unseren Starting-QB."

Auf die Frage, warum er seine Meinung diesbezüglich geändert habe, erklärte Shanahan: "Das habe ich nicht. Wir müssen ihn spielen lassen und das tun wir auch in bestimmten Situationen. Was ich im Trainingscamp gesagt habe, könnt ihr (die Medien - Anm. d. Red.) natürlich auf die ganze Saison ausweiten, wenn ihr wollt. Ich glaube aber, dass mir da auch einige Worte in den Mund gelegt wurden, die ich so nicht gesagt habe."

Aber warum ließ Shanahan dann sowohl Lance, als auch Jimmy G. im Preseason-Finale auflaufen? Die Antwort ist für den Head Coach ganz einfach: "Es war die Preseason, warum also nicht? Es hatte auch ein wenig mit dem Team zu tun, gegen das wir dann in der Woche darauf gespielt haben."

Ob das nun Sinn ergibt oder nicht, darf womöglich wieder jeder einzelne selbst für sich interpretieren. Fakt ist und bleibt für die kommenden Spiele: Shanahan wird kein Zwei-Quarterback-System spielen lassen und Jimmy Garoppolo bleibt die Nummer eins der 49ers.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.