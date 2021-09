München/Pittsburgh - Vor der Saison hätten wohl nur Wenige gewettet, dass die Las Vegas Raiders (1-0) in Woche zwei mit einem Sieg in der Tasche zu den ebenfalls siegreichen Pittsburgh Steelers (1-0) reisen.

Beide Teams setzten sich am ersten Spieltag gegen vermeintliche Super-Bowl-Contender durch und wollen die gute Leistung nun bestätigen. Das Spiel gibt es ab 19 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de zu sehen.

ran blickt auf das Duell der beiden Teams.

Steelers: Roethlisberger wackelt lange, dann aber zur Stelle

Die Fans der Pittsburgh Steelers fühlten sich in der ersten Hälfte im Spiel gegen die Buffalo Bills an das dunkle Ende der vergangenen Saison zurückerinnert. Die Offensive um Franchise-Legende Ben Roethlisberger fand zu Beginn so gut wie gar nicht statt und auch die runderneuerte Offensive Line zeigte altbekannte Schwächen.

Bis zur 36. Minute erzielten die Steelers keinen einzigen Punkt, ehe Kicker Chris Boswell mit zwei Field Goals im Dritten Viertel auf 6:10 verkürzte. Roethlisberger fand gegen eine giftige Bills-Defense wenig Antworten durch die Luft, auch Erstrunden-Running-Back Najee Harris konnte nur wenig ausrichten.

Schließlich fand der alternde Quarterback nach einem Drive über 52 Yards seinen Touchdown-Riecher wieder und brachte die Steelers nach schönem Pass auf Diontae Johnson in Führung. Am Ende der Partie stand "Big Ben" bei 188 Passing Yards sowie einem Passing Touchdown.

Auch wenn die Buffalo Bills nicht ihren besten Tag erwischten, gebührt Roethlisberger und Co. durchaus Lob. Der 39-Jährige ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und brachte den Sieg letztlich über die Runden. Dass die Steelers jedoch überhaupt in Führung gingen, lag einmal mehr an der herausragenden Defense und den Special Teams. Nach einem geblockten Punt stellte Linebacker Ulysees Gilbert die Weichen auf Sieg.

Defense als Schlüssel zum Erfolg

Bills-Quarterback Josh Allen erwischte einen gebrauchten Tag. Die Defensive der Steelers schnappte in all ihrer Gnadenlosigkeit zu und rannte die Bills-Defense pausenlos an. Besonders Defensive End Cam Heyward stellte die Offensive Line der Bills immer wieder vor Probleme.

Trotz des Ausfalls von Defensive-End-Kollege Stephon Tuitt presste auch die restliche Defensive Line von Pittsburgh an diesem Nachmittag wie von einem anderen Stern. Neben Dauerdruck auf Allen schuf dies Lücken für Outside Linebacker T.J. Watt, der am Ende des Spiels bei zwei Sacks gegen den Bills-Quarterback stand und ein Fumble forcierte.

Im Laufe der vergangenen Woche unterschrieb Watt einen neuen Vertrag in "Steel City". Dieser bindet ihn vier weitere Jahre an die Steelers und macht ihn nebenbei zum bestbezahlten Defense-Spieler in der NFL. Gegen die Bills zeigte er, warum sich diesen Vertrag redlich verdient hat.

Zwar ließ die Secondary 270 Passing Yards von Allen zu, doch eine der gefährlichsten Offensiven der Liga wurde bei gerade mal einem Touchdown gehalten. Superstar-Receiver Stefon Diggs wurde dauerbewacht und konnte die Grenze von 100 Receiving Yards nicht überschreiten.

Schaffen es die Steelers im Duell mit Derek Carr und Co. am Sonntag ebenfalls so viel Druck zu generieren, steht der nächsten Power-Offensive die Feuertaufe bevor. Auch wenn sich die Raiders offensiv besser als erwartet präsentierten, dürfte es gegen die Steelers ungemütlich werden.

Ein weiteres wichtiges Zeichen für Head Coach Mike Tomlin: Das Team hat den Auftakt gegen die Bills aus Verletzungssicht gut überstanden und sollte auch gegen die Raiders aus den Vollen schöpfen können. "Nur ein paar Kratzer", erklärte Tomlin am Dienstag über den Gesundheitszustand seiner Mannschaft auf. Anders sieht die Lage bei den Raiders aus.

Ein teuer erkaufter Sieg

Die in der Offseason viel gescholtene Defense präsentierte sich gegen die Ravens überraschend stabil und konnte im intensiven Duell durchaus mithalten. Vieles davon war auf den neuen Defensive Coordinator Gus Bradley zurückzuführen, dessen Handschrift schon im ersten Spiel zu erkennen war.

Bradley war einer der Säulen der legendären "Legion of Boom" bei den Seattle Seahawks, die über Jahre hinweg als eine der besten Verteidigungen der Liga galten. Gegen die Ravens spürte man bei den Defense-Spielern der Raiders eine ganz neue Art an Spirit und Einsatzbereitschaft.

Die hohe Intensität forderte nach dem Spiel jedoch ihren Tribut. Wie Head Coach Jon Gruden am Dienstag bekannt gab, müssen die Raiders wohl langfristig auf zwei wichtige Säulen in der Defensive verzichten. Sowohl Defensive End Yannick Ngakoue als auch Defensive Tackle Gerald McCoy drohen eine längere Pause.

Beide Neuzugänge hatten hohen Anteil daran, dass sich die Raiders-Defense deutlich verbessert im Pass Rush präsentierte. Zusätzlich müssen die Raiders auf der offensiven Seite des Balles einen Rückschlag hinnehmen. Starting-Guard Denzelle Good fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus. Es wird sich zeigen, ob Derek Carr seine Offensiv-Show trotzdem durchziehen kann.

Reichen Carr und Waller gegen die Steelers aus?

Im Spiel gegen die Baltimore Ravens schien der Gameplan der Raiders-Offensive klar. Derek Carr wirft und Tight End Darren Waller fängt den Ball. Gleich 19 Mal suchte der Quarterback seine Lieblingsanspielstation. Am Ende stand Waller bei zehn Receptions, 105 Receiving Yards und einem Touchdown.

Nach dem Spiel gab es für diesen von Head Coach Gruden Sonderlob: "Er ist der beste Spieler, den ich je trainiert habe", erklärte der langjährige NFL-Trainer. Damit es auch gegen die Steelers mit einem Sieg klappt, scheint die Marschroute klar: "Ich werde weiter versuchen, Waller ins Spiel zu bekommen", so Gruden.

Dass die Raiders-Offense besonders im zweiten Durchgang wie geschmiert lief, hatte auch mit der enormen Leistungssteigerung von Derek Carr zu tun. Am Ende stand der Routinier bei 435 Passing Yards und zwei geworfenen Touchdowns. Zudem leistete er sich eine Interception.

Um auch gegen die starke Steelers-Verteidigung etwas ausrichten zu können, bedarf es mehr Unterstützung der übrigen Offensivspieler, die nicht auf den Namen "Waller" hören. Während Slot-Receiver Hunter Renfrow (sechs Receptions, 70 Yards) zumindest seinen Soll erfüllte, blieb der Rest des Receiving-Corps eher unauffällig.

Der ehemalige Erstrunden-Pick Henry Ruggs bekam sein großes Talent weiterhin nicht auf den Platz und verbuchte gerade einmal zwei Receptions. Hilfe kann sich Carr von Neuzugang Kenyan Drake erhoffen, der zusammen mit Running-Back-Kollege Josh Jacobs ebenfalls öfters angeworfen wurde.

Um eine Chance gegen die Steelers zu haben, muss die Offensive um Carr so früh wie möglich ins Laufen gebracht werden. Aufgrund der Ausfälle wird die gebeutelte Defense Roethlisberger und Co. nicht ewig aufhalten können, weshalb Derek Carr und seine Offensive eine Antwort auf die die Steelers-Verteidigung finden müssen.

Fantasy Tipp: Freie Bahn für Najee Harris

Obwohl er gegen die Bills am Ende bei gerade einmal 45 Rushing Yards stand, macht der Auftritt von Harris auf Fantasy-Sicht Mut. Der Erstrunden-Pick wurde als einziger Running Back bei den Steelers eingesetzt und dürfte die alleinige Starterrolle auch in den kommenden Spielen sicher haben.

Die Run-Verteidigung der Raiders ist bei weitem nicht so angsteinflößend wie die von Buffalo. Beide Running Backs der Ravens erzielten im Monday Night Game einen Touchdown. Der 23-jährige Harris sollte also einige Möglichkeiten bekommen, das erste Ausrufezeichen in seiner jungen NFL-Karriere zu setzen.

