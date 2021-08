München - Carl Nassib von den Las Vegas Raiders ist der erste bekennend schwul lebende aktive NFL-Spieler.

Nun hat sich der 28-Jährige erstmals seit seinem Outing-Post bei Instagram am 21. Juni öffentlich geäußert. Auf einer Pressekonferenz nannte er die Reaktionen auf seinen Schritt "unglaublich". Er fühle sich nun deutlich besser.

"In den ersten Tagen nach dem Outing fühlte ich mich komisch. Ich war besorgt und unruhig, weil ich der erste war. Jetzt sehe ich vieles klarer. Ich fühle mich heute besser als gestern. Es wird jeden Tag besser. Deswegen auch diese Pressekonferenz - wenn sie vorbei ist, schaue ich nur noch in die Zukunft", so Nassib.

Die weltweite Aufmerksamkeit und die vielen Nachrichten hätten ihn überrascht, sagte der Defensive-End. "Ich dachte, das würde niemanden interessieren. Dann aber bekam ich all diesen Zuspruch - ein tolles Gefühl. Ich bin auch froh, meiner Community diese große Aufmerksamkeit verschafft zu haben", sagte er.

Nassib von Teamkollegen begeistert

Auch seine Teamkollegen hätten toll reagiert, berichtete Nassib. Darüber habe er sich aber ohnehin im Vorfeld keinerlei Gedanken gemacht. "Wir haben eine tolle Mannschaft, eine tolle Gemeinschaft im Locker Room. Ich wurde mit Liebe und Unterstützung empfangen. Es war einfach unglaublich. Football-Spieler haben einen schlechten Ruf. Dabei sind wir bescheidene, hart arbeitende und offene Menschen. Meine Situation ist ein tolles Beispiel dafür."

Nur wenige Spieler hatte der 28-Jährige im Vorfeld über seinen geplanten Schritt informiert. Der Coaching-Staff der Raiders sei aber im Bilde gewesen, sagte Nassib. Teamowner Mark Davis sagte "ESPN": "Es ist 2021. Carl bekommt volle Unterstützung. Das verändert weder das menschliche, noch das sportliche Bild, das ich von ihm habe."

Auch Quarterback Derek Carr sprang seinem Teamkollegen in der vergangenen Woche zur Seite. "Wir sind eine Familie. Ich erwarte, dass wir uns auch gegenseitig so behandeln. So wie ich das mitbekommen habe, ist genau das passiert. Wir wollen einen Super Bowl gewinnen. Darauf sollten wir uns konzentrieren."

Nassib freut sich, "nicht mehr lügen zu müssen"

In seinem Privatleben hatte Nassib offenbar schon länger für klare Verhältnisse gesorgt. "Familie und Freunde wussten seit Jahren Bescheid", so der 28-Jährige. Und weiter: "Trotzdem war es anstrengend, aufzuwachsen und nicht überall zu seinen Gefühlen stehen zu können. Nun ist eine große Last von meinen Schultern gefallen. Ich bin froh, nicht mehr täglich bei der Arbeit lügen zu müssen."

