Los Angeles/München - Die Los Angeles Chargers wissen zwar noch nicht, wer der Quarterback der Zukunft wird, allerdings schaffen sie auf der Position des Head Coachs Klarheit und verlängern den Vertrag von Anthony Lynn um "mehrere Jahre". Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN".

Demnach haben sich die Verantwortlichen der Chargers in der vergangenen Woche mit ihrem Head Coach zusammengesetzt und den neuen Vertrag ausgehandelt. Wie lange der Kontrakt genau läuft, ist noch nicht bekannt.

Lynn steht seit 2017 bei den Kaliforniern unter Vertrag und hat in diesem Zeitraum eine positive Bilanz mit 26 Siegen bei 22 Niederlagen. 2018 erreichte der 51-Jährige sogar die Playoffs, scheiterte jedoch in der Divisional Round an den New England Patriots.

