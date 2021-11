München - Spannende Partie im Sunday Night Game! Die Los Angeles Chargers durften sich über einen knappen 41:37-Heimsieg gegen die Pittsburgh Steelers freuen. Die Entscheidung fiel dabei kurz vor dem Ende.

Knapp dreieinhalb Minuten vor Ablauf der Zeit hatte das Heimteam noch mit 34:37 in Rückstand gelegen, dann gelang Justin Herbert die entscheidende Aktion. Der L.A.-Quarterback bediente Receiver Mike Williams mit einem 53-Yard-Touchdown-Pass und brachte sein Team wieder in Führung.

Davor hatte sich im SoFi Stadium eine wahre Aufholjagd ereignet. Nach dem dritten Viertel hatten die Chargers mit einer 27:10-Führung einen eigentlich komfortablen Vorsprung auf dem Scoreboard stehen, dann allerdings drehte Pittsburgh auf.

Drei Touchdowns für beide Quarterbacks

Im letzten Abschnitt gelangen dem Team um Spielmacher Ben Roethlisberger drei Touchdowns und zwei Field Goals. Nach dem Williams-Touchdown konnten die Gäste aber nicht mehr zurückschlagen. In ihren abschließenden Drive wurde Big Ben gleich zweimal gesacked, zudem kassierte Pittsburgh eine Strafe.

Insgesamt lieferten beide Signal Caller eine starke Leistung ab. Roethlisberger brachte 28 von 44 Pässen für 273 Yards und drei Touchdowns an den Mann. Justin Herbert wiederum platzierte 30 von 41 Würfen für 382 Yards bei seinen Mitspielern. Er verzeichnete drei Touchdowns und eine Interception.

Einen außergewöhnlichen Abend erlebte derweil Austin Ekeler. Der Running Back der Chargers erzielte vier der fünf Touchdowns seines Teams - so viele wie noch nie in seiner Karriere. Mit zwei Rushing- und zwei Receiving-Touchdowns ist der 26-Jährige damit erst der neunte Spieler in der Super-Bowl-Ära, dem dies in nur einer Partie gelungen ist

In der heiß umkämpften AFC West können sich die Chargers mit dem Sieg von den Raiders und Broncos absetzen und mit einer Bilanz von 6:4 Rang zwei hinter den Chiefs ergattern. Die Steelers fallen durch die Pleite dagegen zurück und liegen in der AFC North hinter den Ravens und den Bengals mit fünf Siegen und vier Pleiten nur auf Platz drei.

