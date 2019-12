München - Wenn es viel geht, wird die Bühne automatisch größer. Und am 17. und letzten Spieltag der Regular Season steht viel auf dem Spiel.

Die Seattle Seahawks und die San Francisco 49ers tragen deshalb das "Endspiel" um den Titel in der NFC West am 29. Dezember zur Prime Time aus. Das gab die NFL am Sonntag bekannt.

Statt wie ursprünglich geplant am Nachmittag findet das Spiel nun am Abend statt (2.20 Uhr MEZ). Leider steht damit auch fest, dass #ranNFL das Spiel nicht übertragen kann.

Unsere Spiel für den letzten Spieltag der Regular Season geben wir am Mittwoch in der Früh wieder bekannt.

Die 49ers stehen nach dem Sieg gegen die Rams am Samstag bei einer 12:3-Bilanz, die Seahawks vor ihrem Spiel am Sonntag gegen die Arizona Cardinals bei 11:3.

Bye-Week zum Greifen nah

Dabei ist es egal, wie dieses Spiel ausgeht: Der Sieger des Prime-Time-Spiels holt sich den Division-Titel. Wahrscheinlich geht es um noch mehr, denn aktuell sind die 49ers in der NFC an Nummer eins gesetzt, die Seahawks vor dem Cardinals-Spiel noch an Nummer fünf.

Heißt: Auf dem Spiel stünde dann auch eine Bye-Week.

