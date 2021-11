München - Während viele Spieler und Coaches sich über die harten Taunting-Regeln der NFL aufregen, ist Matt Nagy ganz auf der Seite der NFL.

Der Head Coach der Chicago Bears wurde mit seinem Team gegen die Pittsburgh Steelers zwar selbst schon "Opfer" der härteren Maßnahmen, verweist in seiner Argumentation aber vor allem auf die Vorbildfunktion der Spieler.

Gegenüber "NBC" sagte der 43-Jährige: "Die Menschen schauen zu und wollen ein bisschen Respekt sehen." Er selbst sei ein großer "Verfechter von gegenseitigem Respekt" und möchte das Richtige tun.

Nagy: "Auch Kinder schauen die Spiele"

"Das heißt nicht, dass man keinen Spaß mehr haben kann, aber auch Kinder schauen die Spiele und sehen, was passiert", so Nagy weiter. Es bestehe die Gefahr, dass der Nachwuchs sich die negativen Dinge abschauen könnte, denn Spieler und Trainer hätten eine riesige Plattform als Vorbilder.

"Lasst uns trotzdem Spaß haben. Die Spieler können Spaß haben, auch ohne zu provozieren oder zu verhöhnen. Lasst uns einfach innerhalb der Regeln bleiben", appellierte Nagy - und nahm sich dabei auch selber in die Verantwortung: "Ich muss meinen Job richtig machen und den Spielern zu verstehen geben, dass sie nicht zu provozieren haben. Das ist nun mal die Regel, daran können wir nichts ändern!"

Auch wenn sich über einige Taunting-Calls in dieser Saison sicherlich streiten lässt, hat Nagy damit einen wichtigen Punkt angesprochen: Die Regel wird sich vorerst nicht in Luft auflösen, also sollten die Teams alles daran setzen, sich nicht unnötig Strafen einzuhandeln.

