München - Der Spielplan der NFL verändert sich. Der neue Tarifvertrag, der von den Spielern allerdings noch abgesegnet werden muss, beinhaltet unter anderem 17 Saisonspiele und ein erweitertes Playoff-Feld mit 14 statt wie bisher zwölf Mannschaften.

Doch damit nicht genug: Laut "NBC Sports" könnte bald ein Playoff-Spiel auf den Montag geschoben werden.

Mit dem neuen Playoff-Format gäbe es am Wildcard-Wochenende nämlich zwei Spiele mehr - also sechs statt vier. Für die Aufteilung der Spiele gäbe es vorrangig zwei Optionen:

1. Samstag und Sonntag finden jeweils drei Spiele statt

2. Samstag finden zwei Spiele statt, Sonntag drei Spiele und Montag ein Spiel

Letztere Variante erscheint wahrscheinlicher. Liga-Boss Roger Goodell zeigte sich bereits im Jahre 2014 gegenüber einem Playoff-Spiel am Montag offen. "Wir prüfen jede Alternative", sagte er damals. Wichtig wäre allerdings, dass keine Mannschaft durch den Spielplan benachteiligt ist: "Die Mannschaft, die am Montagabend spielt, käme in der Woche darauf erst am Sonntag wieder zum Einsatz."

Konflikt zwischen NFL und College-Football

Konfliktpotential könnte mit dem College-Football bestehen. Sollte es bereits in der Saison 2020 wirklich 14 NFL-Teams in den Playoffs und auch ein Spiel am Montagabend geben, würde dieses Wildcard-Spiel parallel zum Finale der College-Meisterschaft stattfinden.

Zukünftig könnte man diesem Problem allerdings aus dem Wege gehen, weil der Spielplan mit 17 Saisonspielen je Team ohnehin neu strukturiert werden müsste.

Sollten die Spieler dem neuen Tarifvertrag, dem sogenannten CBA, zustimmen, gäbe es bereits ab der bevorstehenden Saison einen Playoff-Modus mit 14 Teams – und vielleicht auch das Montagsspiel.

