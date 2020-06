Tempe/München - Der NFL-Traum ist für Punter Michael Turk im diesjährigen NFL-Draft vorerst geplatzt.

Doch nun stellte die College-Liga NCAA die Berechtigung für Turk wieder her, dass er in der kommenden Saison erneut für das College-Team der Arizona State University auflaufen kann.

"Ich verließ das College früh, um eine Profikarriere zu verfolgen, dies ging jedoch nicht auf", teilte Turk in einem Video-Statement mit: "Ich habe hart gearbeitet und gebetet und nun, aufgrund von COVID-19 und den resultierenden Umständen, habe ich wieder zwei Jahre die Berechtigung erhalten, am College zu spielen."

Turk beeindruckte beim Bankdrücken

Noch beim diesjährigen NFL Combine hatte Turk für Schlagzeilen gesorgt, als er 25 Wiederholungen beim Bankdrücken schaffte. Jedoch konnte er offensichtlich beim Punten, seiner Hauptaufgabe, kein Team überzeugen.

Die Rückkehr ans College verlief dagegen reibungslos, auch weil Turk - den Regularien entsprechend - keinerlei Geld von seinem Agenten erhalten hat, wie ein Sprecher der Arizona State erklärte.

Turk als Vorbild?

Denn College-Spieler gelten in den USA als Amateure und dürfen keinerlei finanzielle Aufwendungen für die Ausübung ihres Sports erhalten.

So könnte der Fall von Turk ein Vorbild für weitere ungedraftete Football-Spieler sein, die am College weiter an ihren Fähigkeiten arbeiten könnten, bevor sie einen zweiten Versuch in Richtung NFL starten - zumal sich aktuell aufgrund der ausfallenden Workouts in Folge der Corona-Krise bei den Teams keine Undrafted Rookies präsentieren und somit empfehlen können.

