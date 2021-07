München/Cincinnati - Ein kollektives Aufatmen war am vergangenen Tag wohl in der Facility der Cincinnati Bengals sowie in der ganzen Stadt zu hören. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, kann Quarterback-Hoffnung Joe Burrow voll beim Training Camp der Bengals mitmachen, welches diese Woche beginnt.

"Er wird auf dem Feld sein und das gesund. Zudem hat das Team kein Bestreben daran, ihn auf die PUP-Liste zu setzen", so Rapoport. PUP bedeutet "Physically Unable to Play", also de facto verletzt.

Schwere Verletzung in der Saison 2020

In Woche elf der vergangenen Saison verletzte sich Burrow schwer, bei einem Play fiel ihm ein Gegenspieler des Washington Football Teams so unglücklich in die Beine, dass ihm nicht nur das vordere Kreuzband riss, sondern auch etliche Bänder und der Meniskus beschädigt wurden.

Damals prognostizierte man ihm, dass es gar mit einer Rückkehr in Woche eins der Saison 2021 eng werden könnte. Nun scheint er bereits rund acht Wochen vor dem Beginn der Spielzeit vollständig genesen zu sein. Am 12. September spielen die Bengals in Woche eins gegen die Minnesota Vikings.

