NFL

MVP-Time bei ranNFL! Die Live-Spiele bei ran Football in Week 4

Ob College oder NFL: Unsere Live-Spiele am 2. und 3. Oktober haben es mal wieder in sich. Unter anderem seht ihr Patrick Mahomes und Aaron Rodgers in Action! Am Samstag ab 17:45 Uhr und am Sonntag ab 18:00 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.

Video anschauen

2:10 min