München/Tampa - Die Tampa Bay Buccaneers haben es in der Saison 2019 erneut nicht in die NFL-Playoffs geschafft - zum 14. Mal hintereinander vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr in einem neuen Outfit. Die Franchise aus Florida bestätigte jetzt offiziell, dass die "Bucs" in der neuen Saison neue Trikots bekommen. Ein erster Teaser wurde ebenfalls veröffentlicht. Die neuen Jerseys sollen im April vorgestellt werden.

New uniforms coming April 2020. pic.twitter.com/e7qNUsNWZb — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) February 24, 2020

Viele Buccaneers-Fans in den sozialen Netzwerken wünschen sich die "Creamsicle"-Jerseys zurück. Das orange und weiße Kult-Outfit wurde von den "Bucs" in den Anfangsjahren der Franchise getragen.

Schon im Februar postete Tampa Bay bereits einen kommentarlosen Teaser, der für Spekulationen über ein neues Trikot sorgten, diese wurden nun offiziell bestätigt.

