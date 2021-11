München/Charlotte - Die Siegesserie der New England Patriots dauert weiter an. Auch in Week 9 lieferte der sechsmalige Super-Bowl-Sieger eine konzentrierte Leistung ab und bezwang damit die Carolina Panthers mit 24:6.

Albtraum für Sam Darnold

Ausschlaggebend für den fünften Saisonsieg von Jakob Johnson und Co. war die gute Leistung des Laufspiels um die Running Backs Damian Harris und Rhamondre Stevenson. Die Patriots erliefen 151 Yards und erzielten einen Touchdown am Boden.

Allerdings profitierten die Patriots auch von Panthers-Passgeber Sam Darnold, der einen rabenschwarzen Tag erlebte. Darnold leistete sich drei Interceptions, darunter einen bitteren Pick 6 über 88 Yards. Insgesamt zeichnete sich der Spielmacher für 162 Passing Yards verantwortlich.

Auch die Rückkehr von Star-Running-Back Christian McCaffrey konnte die Offense nicht beleben, die Mannschaft von Head Coach Matt Rhule beendete die Partie ohne Touchdown und kam nicht über zwei Field Goals hinaus.

Nächstes Patriots-Spiel live aus Foxborough

Für Mac Jones glich das Spiel ebenfalls einer Achterbahnfahrt. Der Rookie-Quarterback der Patriots zeichnete sich selbst für zwei Turnover verantwortlich (einen Fumble und eine Interception), darunter ein Fehlwurf zu seinem ehemaligen Teamkollegen und Neu-Panther Stephon Gilmore.

Jones beendete die Partie mit 122 Passing Yards und einem Touchdown.

Die Panthers stehen nun bei einer Bilanz von 4-5 und gastieren am kommenden Sonntag bei den Arizona Cardinals. Das Spiel zwischen den Cleveland Browns (5-4) und den New England Patriots (5-4) überträgt ranFootball nächsten Sonntag live aus dem Gillette Stadium in Foxborough (ab 18:00 Uhr live auf ProSiebenMAXX und ran.de).

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.