Cleveland Browns at New England Patriots 7:45

Die New England Patriots haben im Kampf um die Playoffs einen wichtigen Sieg errungen und ihre Bilanz durch den Heimsieg gegen die Browns auf sechs Siege und vier Niederlagen aufgebessert. Cleveland steht bei einer 5-5-Bilanz.

Die Browns gingen gleich im ersten Drive volles Risiko, spielten kurz vor der gegnerischen Endzone den vierten Versuch aus und wurden mit einem Touchdown-Pass von Baker Mayfield auf Austin Hooper belohnt. Dies sollten allerdings die einzigen Punkte für Cleveland bleiben. Die Patriots antworteten im folgenden Drive mit einem Touchdown. Mac Jones bediente in der Endzone Hunter Henry.

Eine Interception von Mayfield bescherte den Patriots eine gute Feldposition, sodass gleich im nächsten Spielzug Rhamondre Stevenson in die Endzone lief. Bis zur Halftime erhöhten die Patriots mit einem genialen Touchdown-Pass von Jones auf Kendrick Bourne und ein Field Goal auf 21:7.

Als Stevenson im dritten Spielabschnitt seinen zweiten Touchdown erlief und somit den Vorsprung auf 28:7 erhöhte, war das Spiel praktisch entschieden. Im vierten Spielabschnitt fing Henry seinen zweiten Touchdown-Pass. Schlussendlich durfte auch Backup-Quarterback Brian Hoyer noch Spielpraxis sammeln und einen Touchdown-Pass auf Jakobi Meyers werfen.

Mayfield fand nie zu seinem Spiel und kam lediglich auf 73 Passing-Yards, ehe er verletzungsbedingt von Backup Case Keenum ersetzt wurde. Jones hingegen war mit 198 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen sehr effektiv.

Atlanta Falcons at Dallas Cowboys 3:43

Die Dallas Cowboys haben den Atlanta Falcons eine Abreibung verpasst. Quarterback Dak Prescott warf Pässe für 296 Yards und zwei Touchdowns, gelangte zudem einmal selber in die Endzone. Matt Ryan, der Spielmacher der Falcons, zeigte eine unterdurchschnittliche Leistung. Er brachte lediglich neun seiner 21 Pässe für 117 Yards an den Mann und warf zwei Interceptions.

Der Knackpunkt ereignete sich bereits im ersten Spielabschnitt. Statt von der gegnerischen 32-Yard-Linie ein Field Goal zu schießen und auf 6:7 zu verkürzen, spielten die Falcons den vierten Versuch aus – ohne Erfolg. Die Cowboys nutzten den folgenden Drive für einen Touchdown-Lauf von Ezekiel Elliott. Dadurch lag Dallas mit einem beruhigenden 14:3 in Führung. Bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung auf 38:3 erhöht.

Die Cowboys stehen bei einer 7-2-Bilanz, die Falcons bei 4-5.

New Orleans Saints at Tennessee Titans 21:23

Die Tennessee Titans sind weiterhin nicht zu stoppen, feierten gegen die New Orleans Saints den sechsten Sieg in Folge und besserten ihre Bilanz somit auf 8-2 auf.

In Abwesenheit des verletzten Star-Running-Backs Derrick Henry war das Laufspiel bei lediglich 66 Yards zwar kaum existent. Dafür aber glänzte Quarterback Ryan Tannehill mit 213 Passing Yards, einem Touchdown-Pass und einem selbst erlaufenen Touchdown. Der überragende Mann der Defense war Jeffery Simmons mit zwei Sacks und zwei Tackles for Loss.

Saints-Quarterback Trevor Siemian lieferte mit 298 Passing Yards und zwei Touchdown-Pässen ein starkes Spiel ab, konnte seine Mannschaft aber trotzdem nicht zum erhofften sechsten Saisonsieg führen, weil der Onside Kick 1:16 Minute vor Spielende scheiterte und New Orleans dadurch nicht mehr in Ballbesitz kam.

Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts 17:23

Ein Touchdownlauf durch Jonathan Taylor, ein in die Endzone getragener, geblockter Punt von E.J. Speed, zudem ein Field Goal. Die Colts erwischten einen perfekten Start und gingen bereits im Verlaufe des ersten Viertels mit 17:0 in Führung.

Doch die Jaguars kämpften sich zurück in die Partie. Durch einen Touchdown und eine erfolgreiche Two-Point-Conversion kamen sie zehn Minuten vor Spielende bis auf 17:20 heran. Weitere Punkte kamen allerdings nicht hinzu. Ein Field Goal von Colts-Kicker Michael Badgley sorgte für den Endstand.

Colts-Spielmacher Carson Wentz warf Pässe für 180 Yards, blieb ohne Touchdown-Pass und ohne Interception. Trevor Lawrence, der Nummer-1-Pick der Jaguars, konnte lediglich 16 seiner 35 Passversuche anbringen, warf dabei für 162 Yards, blieb aber ohne Touchdown.

Die Colts stehen bei einer 5-5-Bilanz, die Jaguars bei 2-7.

Buffalo Bills at New York Jets 45:17

Nach der überraschenden 6:9-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars fanden die Buffalo Bills gegen die New York Jets zurück auf die Erfolgsspur. Nachdem die Partie zur Pause bei einem Zwischenstand von 17:3 noch einigermaßen offen gewesen war, zogen sie im dritten Spielabschnitt bis auf 38:3 davon.

Bills-Quarterback Josh Allen lieferte mit 366 Yards und zwei Touchdown-Pässen bei einer Interception ein spektakuläres Spiel ab. Seine liebste Anspielstation war Stefon Diggs mit 162 Passing Yards und einem Touchdown. Mike White, der Backup-Quarterback der Jets, erlebte hingegen einen rabenschwarzen Tag. Er warf zwar Pässe für 251 Yards, allerdings auch vier Interceptions.

Während die Buffalo Bills bei sieben Siegen und drei Niederlagen stehen, haben die Jets eine 2-7-Bilanz.

Detroit Lions at Pittsburgh Steelers 16:16 nach Overtime

Der erste Saisonsieg der Detroit Lions war zum Greifen nahe. Ryan Santoso hätte in der Overtime mit einem Field Goal über 48 Yards der Matchwinner sein können, setzte den Ball allerdings deutlich neben die Torstangen.

Die Steelers wiederum gelangten in den letzten Sekunden der Overtime bis an die gegnerische 39-Yard-Linie und hätten vermutlich ebenfalls ein Field Goal versucht, wäre Pat Freiermuth nicht in dieser entscheidenden Spielphase ein Fumble unterlaufen.

Beide Teams waren auf der Position des Spielmachers gehandicapt. Die Pittsburgh Steelers mussten wegen einer Corona-Infektion auf ihren Quarterback Ben Roethlisberger verzichten. Sein Ersatzmann Mason Rudolph warf für 242 Yards, einen Touchdown-Pass und eine Interception. Jared Goff, der Quarterback der Lions, musste hingegen trotz einer Rückenverletzung spielen, war bei lediglich 92 Passing-Yards allerdings kein Faktor. Der deutsche Wide Receiver Amon-Ra St. Brown war mit 61 Yards seine bevorzugte Anspielstation.

