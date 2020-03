München - Der Großteil der Schlagzeilen in Foxborough dreht sich um Star-Quarterback Tom Brady und dessen möglichen Abgang. Doch neben Brady laufen die Verträge von zahlreichen Schlüsselspielern aus. Einer dieser Akteure ist Wide Receiver Phillip Dorsett. Der Speedster soll laut "Pro Football Talk" einen neuen Arbeitgeber in Erwägung ziehen.

Dorsett spielte drei Jahre für die "Pats". Zu Beginn der vergangenen Saison wuchs er zu einer der Lieblingsanspielstation von Brady heran und sammelte 29 Catches für 397 Yards und fünf Touchdowns. In der zweiten Hälfte der Saison schrumpfte seine Rolle in der Offensive, auch weil Erstrunden-Pick N'Keal Harry nach überstandener Verletzung mehr Spielzeit erhielt

"Werde alle Optionen in Erwägung ziehen"

In einem Interview mit "ESPN" verriet der 27-Jährige, dass er "alle Optionen in Erwägung ziehen wird". Der flinke Passempfänger dürfte einige Interessenten haben. Besonders Teams, die mehr Geschwindigkeit auf der Position benötigen, sollten Dorsett im Auge behalten. Beim Combine lief er den 40-Yard-Dash in 4,33 Sekunden.

