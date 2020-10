München / Nashville – Nachdem ein weiterer Spieler sowie ein Mitarbeiter der Tennessee Titans positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, hat die NFL das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers erneut verschoben. Der Nachholtermin steht allerdings noch nicht fest.

In einer Mitteilung der NFL heißt es: "Das für Woche 4 geplante Spiel zwischen Pittsburgh und Tennessee wird auf einen späteren Zeitpunkt in dieser Saison verschoben, nachdem ein weiterer Titans-Spieler und ein Mitarbeiter heute positiv auf COVID-19 getestet wurden. Eine Bekanntgabe des neuen Spieldatums erfolgt in Kürze."

Und weiter: "Die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, wurde getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Trainern und Mitarbeitern zu gewährleisten. Die Titans-Einrichtung bleibt geschlossen. Das Team wird bis auf weiteres keine persönlichen Aktivitäten durchführen."

