München - Bis kommenden Dienstag um 16 Uhr deutscher Zeit haben die NFL-Teams in einer bestimmten Reihenfolge die Möglichkeit, den kürzlich entlassenen Odell Beckham Jr. vom Waiver Wire aufzunehmen.

Geschieht dies nicht, wäre der ehemalige Wide Receiver der Cleveland Browns ab Dienstag offiziell Free Agent und könnte mit jedem beliebigen Team verhandeln. Wie "ESPN" nun berichtet, könnte der Kreis der möglichen Ziele für "OBJ" eingegrenzt sein.

OBJ will zu einem Playoff-Team

So will der 29-Jährige dem Bericht zufolge nicht einfach zu irgendeinem Team, sondern zu einer Mannschaft mit Playoff-Ambitionen. So fühlt er sich zu einer erfolgsorientierten Franchise hingezogen, weil er dort am ehesten produktiv sein könnte.

Sollte ihn ein Team aufnehmen, das nicht in diese Kategorie passt, könnte der launige Receiver erneut für Stunk sorgen, weshalb es in Ligakreisen als wahrscheinlich gilt, dass sich interessierte Teams zuvor mit Beckham Jr. in Kontakt setzen.

Darüber hinaus sollen schon einige bekannte Spieler das Gespräch mit ihm gesucht haben, um ihn von einem Wechsel zu deren Teams zu überzeugen. Da im Zuge der Trade-Deadline seitens der Browns kein Deal für ihren ehemaligen Spieler zustande kam, einigten sich beide Seiten auf eine Vertragsauflösung.

"Es ist schade, aber manche Dinge funktionieren in der NFL manchmal einfach nicht", erklärte Browns-GM Andrew Berry im Zuge der formalen Entlassung von Beckham Jr.

