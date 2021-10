München - Die Green Bay Packers haben sich auf dem Weg in die Playoffs in einem denkwürdigen Spiel gegen die Cincinnati Bengals durchgesetzt. Erst in der Overtime gewannen sie das Spiel mit 25:22.

Das Team von MVP Aaron Rodgers konnte sich zu keinem Zeitpunkt entscheidend absetzen, die Bengals um den deutlich jüngeren Joe Burrow antworteten immer wieder.

Die höchste Führung der "Cheeseheads" lag bei 22:14, allerdings schlugen Burrow, Running Back Joe Mixon und Receiver Tee Higgins mit einem Touchdown plus 2-Point-Conversion zurück.

Packers at Bengals: Crosby und McPherson können das Spiel nicht entscheiden

Rodgers, der nach schwachem ersten Viertel samt ungewöhnlicher Interception immer besser ins Spiel fand, hatte Probleme, Redzone-Situationen in Touchdowns zu verwandeln. Stattdessen musste Kicker Mason Crosby mit zwei Minuten auf der Uhr im letzten Viertel zum vierten Mal ran, verschoss dabei aber erstmals - so nahm das Kicker-Drama seinen Lauf.

Im Anschluss wurde es wild und wilder: Erst verschoss Bengals-Kicker Evan McPherson aus 57-Yards, dann erneut Crosby - das Spiel ging in die Overtime mit Vorteil für die Bengals, die als erstes in Ballbesitz kamen, diesen durch eine Interception von Joe Burrow jedoch schnell wieder abgeben mussten.

Schon wieder schafften es MVP Rodgers und Co. nicht in die Endzone, wieder musste Crosby kicken und wieder scheiterte der 37-Jährige an seinen Nerven. Cincinnati bekam erneut die Chance auf den Sieg - wieder setzte Kicker McPherson den gewinnbringenden Kick neben den Pfosten.

Packers at Bengals: Mason Crosby wird doch noch zum Gamewinner

Der letzte Drive brachte dann die Entscheidung. Crosby durfte einen gebrauchten Abend irgendwie nochmal umdrehen und verwandelte das letzte Field Goal aus 49 Yards. Der Verlierer des Spiels wurde plötzlich zum Gewinner.

Die Packers verbessern ihre Bilanz auf 4-1 und können weiter stark von einer Playoffs-Teilnahme ausgehen. Die Cincinnati Bengals müssen hingegen eine bittere Pille schlucken und fallen auf 3-2.

